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Пятничный стендап
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Пятничный стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер смеха и позитива в конце рабочей недели

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, который состоится в эту пятницу! Опытные комики с проверенным материалом подарят вам вечер, полный смеха и хорошего настроения.

Смех как средство расслабления

Смех — это не только удовольствие, но и отличный способ снять накопившийся стресс. После долгой рабочей недели вам предоставляется возможность освободиться от забот и насладиться позитивными эмоциями в компании талантливых комиков.

Лучшие комики на одной сцене

В этот вечер зрителей развлекут самые лучшие представители комедийного объединения. Каждый из них привнесет свою уникальную манеру и стиль, что сделает вечер особенно разнообразным и запоминающимся.

Информация для зрителей

Не упустите возможность провести пятничный вечер в хорошей компании и с отличным настроением! Билеты доступны на сайте театра, а также в кассах. Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться шоу в полной мере.

Ждем вас на стендап-концерте, который подарит вам незабываемые моменты смеха и радости!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 25 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 1 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 8 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 15 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 22 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 29 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Субботний стендап
18+
Юмор
Субботний стендап
23 августа в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
3 августа в 18:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Стендап в Jil
18+
Юмор
Стендап в Jil
31 июля в 20:00 Jil
от 1200 ₽
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