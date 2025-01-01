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Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром
Киноафиша Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром

Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Symphony Tribute Show: Виртуозное воссоздание Pink Floyd

На этом уникальном концерте Floyd Universe — Symphony Tribute Show вы окунетесь в мир легендарной группы Pink Floyd. Исполнение симфоническим оркестром подчеркивает величие и глубину каждой композиции, создавая неповторимую атмосферу. Помните чувство, когда вы доставали виниловую пластинку «Dark Side of the Moon»? Этот концерт вернет вас в моменты, когда вы совершали путешествия на луну вместе с Гилмором, Уотерсом, Райтом и Мэйсоном.

Иконические хиты

От «Еще одного кирпича в стене» до «High Hopes» с альбома «Division Bell» — Floyd Universe представит все ключевые хиты Pink Floyd. На этом концерте вы сможете пережить каждую ноту и каждую эмоцию, которые сделали эту группу легендой.

Floyd Universe — Symphony Tribute Show не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, которое объединяет любителей музыки Pink Floyd всех поколений. Специальное световое и лазерное шоу добавляет в этот опыт дополнительную магию и визуальное восхищение. Не упустите возможность погрузиться в мир Pink Floyd с Floyd Universe — Symphony Tribute Show. Этот концерт станет ярким событием для всех поклонников музыки, которые ценят истинное мастерство и волшебство звука.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 28 октября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 1400 ₽
Уфа, 23 ноября
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
18:00 от 1200 ₽
Самара, 30 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
18:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 7 января
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
18:00 от 900 ₽

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