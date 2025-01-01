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Пять вечеров
Билеты от 1800₽
Киноафиша Пять вечеров

Спектакль Пять вечеров

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

"Пять вечеров" по А. Володину: спектакль о любви и иллюзиях

Представьте, что вы встречаете свою первую любовь, которую не видели 17 лет. Что скажете? Что почувствуете? В ленинградской квартире происходит встреча двух героев: Ильина — шофера, выдающего себя за инженера, и Тамары, для которой работа на заводе стала способом борьбы с одиночеством.

Вечера откровений

На протяжении пяти вечеров они пытаются наладить отношения: пьют вино, слушают патефон и обсуждают войны и первую любовь. Но за этим праздником скрывается фальшь. Ильин врет о своем успехе в карьере, а Тамара притворяется счастливой женщиной.

Сложные выборы

Сможет ли пара переступить через обиды, забыть о годах разлуки и рискнуть начать всё сначала? Спектакль не только о любви, но и о том, как тяжело жить без нее. Он поднимает важные вопросы: как вернуться к прошлому, если его уже не вернуть? Как построить будущее, если оно основано на лжи?

Надежда в горькой правде

Настоящее — это пять вечеров в квартире, где герои, как актеры плохой пьесы, повторяют роли, которые сами себе придумали. Володин не судит своих персонажей. Он лишь показывает, что даже в самой горькой правде есть надежда — пусть на минуту, на вечер или на пять вечеров.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, наполненный глубокими эмоциями и актуальными размышлениями о жизни, любви и истине.

Режиссер
Игорь Мужжухин
В ролях
Вадим Колганов
Андрей Карако
Джульетта Шабанова
Татьяна Циренина
Александр Овчинников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
19 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
11 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
12 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
1 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
15 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
16 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Пять вечеров Пять вечеров Пять вечеров Пять вечеров Пять вечеров Пять вечеров Пять вечеров Пять вечеров Пять вечеров

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