Спектакль Хорошие песни с Элеонорой Филиной

Концертная программа с Элеонорой Филиной в театре Вахтангова

На Новой сцене и в Арт-кафе театра Вахтангова пройдет концертная программа с Элеонорой Филиной. Она объединяет песни из известных телепроектов «В нашу гавань заходили корабли» и «Хорошие песни». Зрителей ждут известные эстрадные хиты, киношные мелодии и популярные дворовые песни.

Элеонора Филина, автор и ведущая этих программ, поделится интересными историями, связанными с песнями и участниками шоу. Среди них — такие легендарные личности, как Александр Михайлов, Борис Щербаков, Юрий Никулин, Зиновий Гердт, Владимир Меньшов, Михаил Горбачёв и Юз Алешковский. Эта программа станет настоящим подарком для поклонников советской эстрады и ностальгической музыки.

Программа концерта

В концерте прозвучат как известные эстрадные песни из «Хороших песен» и популярные композиции из «В нашу гавань заходили корабли», так и любимые дворовые песни. Участницами программы будут не только Элеонора Филина, но и постоянная участница телепроекта «Хорошие песни», певица Инна Рудник, которая активно участвует в фестивалях и конкурсах, организованных фондом И.Д. Кобзона.

Не пропустите уникальную возможность послушать любимые песни и узнать захватывающие детали о создании этих программ из уст самой Элеоноры Филиной!