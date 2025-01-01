Пять углов: драма о переменах и надежде

Знаменитые питерские «Пять углов» предлагают зрителям окунуться в мир острейшей интриги и решительных действий. Спектакль, основанный на пьесе Сергея Коковкина, погружает в жизнь четырех героев, каждый из которых совершает драматические изменения, стремясь вырваться из рутины обыденности.

Сюжет и герои

На сцене разворачивается история, полная живых и запоминающихся персонажей. Балерина вновь пытается взлететь, а подводная лодка Мечты поднимается из глубины безнадежности. Каждый герой бросает на весы Счастья свои поступки, что заставляет задуматься о смысле жизни и выборе. Время не ждёт – время действовать!

Информация о спектакле

Спектакль «Пять углов» будет показан 16 ноября в 19:30. Место проведения: ул. Пушкинская, д. 9. Вход осуществляется через черные железные ворота во двор (дверь ворот открыта), после арки во дворе сразу поворачивайте направо.

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую драма, полную эмоций и неожиданных поворотов судьбы!