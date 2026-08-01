Спектакль Орфей и Эвридика

Премьера новой версии рок-оперы «Орфей и Эвридика»

Во Дворце Искусств Ленинградской области состоится долгожданная премьера третьей версии рок-оперы «Орфей и Эвридика». Новую интерпретацию произведения созданную режиссёром Борисом Малевским, известным по проекту «Музыкальные истории», можно будет увидеть в контексте Царства мёртвых. Музыкальная аранжировка Романа Никитина и роль музыкального руководителя, исполняемая Александрой Серпенева, придают спектаклю современное звучание.

В главных ролях:

Орфей — Антон Авдеев

Эвридика — Надежда Алексеева

Спектакль обещает прийтись по душе любителям рок-опер и тем, кто ценит истории о любви и духе.

Творческая команда

Музыка: Александр Журбин

Либретто: Юрий Димитрин

Художник: Сергей Илларионов

Хореограф: Сергей Ходяков

История рок-оперы

Первая советская рок-опера «Орфей и Эвридика» была впервые представлена в Ленинграде 20 июня 1975 года. Постановка под руководством режиссера Марка Розовского с участием популярного ВИА «Поющие гитары», на которых главные партии исполнили Альберт Асадуллин и Ирина Понаровская, произвела настоящий фурор. Спектакль уверенно шагал по территории, запретной для «непартийного» искусства, и стал настоящей культурной бомбой.

Спустя несколько лет, в октябре 1999 года, на сцене Открытого театра Санкт-Петербурга, основанного на базе ВИА «Поющие гитары», была осуществлённа новая версия рок-оперы под руководством талантливого Владимира Подгородинского.

Новая интерпретация

Каждая из постановок «Орфея и Эвридики» была уникальной и отражала актуальные темы своего времени. Новая версия призвана подчеркнуть жертвенную любовь, которая может противостоять даже смерти, а также исследовать такие понятия, как измена, предательство и искушение славой.

Для последней версии театральная команда подготовила яркие пластические решения, созданные хореографом Сергеем Ходяковым, а также более 50 стильных костюмов от обладателя трех премий «Золотая маска» Сергея Илларионова.

Центральные персонажи

В новой версии участвуют:

Орфей — Антон Авдеев

Эвридика — Надежда Алексеева

Фортуна — Анна Позднякова

Харон — Вячеслав Ногин

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое обещает принести новые эмоции и яркие впечатления!