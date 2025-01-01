Театр Поколений представляет новый спектакль Руслана Кацагаджиева — «Ловѣцъ словъ». Этот проект посвящён Владимиру Ивановичу Далю, известному создателю Толкового словаря.
О режиссёре
Руслан Кацагаджиев уже зарекомендовал себя как талантливый режиссёр. Среди его предыдущих работ — «Homo Omon. Эхо будущего» по Виктору Пелевину, «Патриотизм» по Юкио Мисима, «Русалки» по сказке Ореста Сомова и «Музыка как шанс для человека в целлофане» по автобиографической книге Влада Колчина.
О спектакле
Спектакль «Ловѣцъ словъ» основан на документальной пьесе Олеси Лихачёвой. В основу постановки легли тексты Даля и его современников. Режиссёр и драматург тщательно изучили биографию учёного, его письма, сборники народных пословиц и художественные произведения, чтобы создать единую сюжетную линию биографической трагикомедии.
Владимир Даль — фигура, достойная приключенческого романа. Он учился вместе с Нахимовым, работал с Пироговым, дружил с Пушкиным и был знаком с выдающимися современниками XIX века. Неудивительно, что его жизнь вдохновила на создание спектакля.
Зачем посетить спектакль?
Постановка обещает быть не только познавательной, но и увлекательной. Она погружает зрителя в атмосферу XIX века и раскрывает малоизвестные факты о создателе легендарного словаря. Это уникальная возможность взглянуть на историю через призму театра.
Не пропустите премьеру на сцене Театра Поколений!