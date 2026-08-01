Спектакль Путешествие в страну Знаний

Сказочное занятие для детей в Доме сказок «Жили-Были»

Фея Знаний и Кот Ученый приглашают детей на увлекательную программу, посвященную истории образования в России. На этом мероприятии ребята узнают, как учились наши предки и как менялась школа с течением времени.

История образования

Фея Знаний поможет детям переместиться в прошлое и расскажет о возникновении Азбуки, учебных заведениях, школьной форме и письменных принадлежностях на Руси. Кот Ученый напомнит о произведениях современных авторов, посвященных школьной тематике.

Веселые занятия

Сказочные герои организуют для детей веселые перемены, игры предков и праздничный костюмированный бал. Это уникальная возможность не только узнать новое, но и повеселиться вместе с друзьями!

Подарок для каждого участника

В конце программы каждый ребенок получит специальный подарок — ручку, символизирующую ключ к знаниям.

Полезная информация

Рекомендуемый возраст для участия — от 8 лет. Длительность программы составляет 60 минут. Не забудьте сменную обувь!