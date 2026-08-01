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Путешествие в страну Знаний
Билеты от 1000₽
Киноафиша Путешествие в страну Знаний

Спектакль Путешествие в страну Знаний

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Сказочное занятие для детей в Доме сказок «Жили-Были»

Фея Знаний и Кот Ученый приглашают детей на увлекательную программу, посвященную истории образования в России. На этом мероприятии ребята узнают, как учились наши предки и как менялась школа с течением времени.

История образования

Фея Знаний поможет детям переместиться в прошлое и расскажет о возникновении Азбуки, учебных заведениях, школьной форме и письменных принадлежностях на Руси. Кот Ученый напомнит о произведениях современных авторов, посвященных школьной тематике.

Веселые занятия

Сказочные герои организуют для детей веселые перемены, игры предков и праздничный костюмированный бал. Это уникальная возможность не только узнать новое, но и повеселиться вместе с друзьями!

Подарок для каждого участника

В конце программы каждый ребенок получит специальный подарок — ручку, символизирующую ключ к знаниям.

Полезная информация

Рекомендуемый возраст для участия — от 8 лет. Длительность программы составляет 60 минут. Не забудьте сменную обувь!

Купить билет на спектакль Путешествие в страну Знаний

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
25 августа вторник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
26 августа среда
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
31 августа понедельник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
1 сентября вторник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
2 сентября среда
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
4 сентября пятница
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
6 сентября воскресенье
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
7 сентября понедельник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
8 сентября вторник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
9 сентября среда
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
10 сентября четверг
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13 сентября воскресенье
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
14 сентября понедельник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16 сентября среда
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
17 сентября четверг
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
18 сентября пятница
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
20 сентября воскресенье
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
22 сентября вторник
16:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
23 сентября среда
16:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
24 сентября четверг
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
29 сентября вторник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
2 октября пятница
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
7 октября среда
16:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
11 октября воскресенье
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
19 октября понедельник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
30 октября пятница
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽

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