Спектакль Повести Белкина

Постановка по четырем новеллам цикла: «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»

Музыкальное сопровождение спектакля – «Времена года» Антонио Вивальди, и это неспроста – четыре новеллы, четыре времени года.

Пушкин как автор и рассказчик

Одним из главных героев спектакля является сам Александр Сергеевич Пушкин, который как бы попадает в свое собственное сочинение, становясь одновременно и рассказчиком, и автором.

Творчество и вдохновение

Спектакль Семена Спесивцева – это разговор о творчестве, о вдохновении, ведь постоянной спутницей Пушкина в его постановке выступает Муза поэта.

Оформление сцены

Центральным элементом оформления сцены является огромная четырехсторонняя ширма, которая перелистывается, как книжные страницы. С этих «страниц», прямо на сцену, сходят персонажи произведения Пушкина. Александр Сергеевич сам их встречает, наблюдает за ними и тут же о них пишет.

Вовлеченность зрителя

Актеры постепенно вовлекают зрителя в участие в спектакле, декламируя вместе с ним строки великого поэта, известные всем с детства.