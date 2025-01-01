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Повести Белкина
Билеты от 700₽
Киноафиша Повести Белкина

Спектакль Повести Белкина

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 12+
Режиссер Семен Спесивцев
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Постановка по четырем новеллам цикла: «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»

Музыкальное сопровождение спектакля – «Времена года» Антонио Вивальди, и это неспроста – четыре новеллы, четыре времени года.

Пушкин как автор и рассказчик

Одним из главных героев спектакля является сам Александр Сергеевич Пушкин, который как бы попадает в свое собственное сочинение, становясь одновременно и рассказчиком, и автором.

Творчество и вдохновение

Спектакль Семена Спесивцева – это разговор о творчестве, о вдохновении, ведь постоянной спутницей Пушкина в его постановке выступает Муза поэта.

Оформление сцены

Центральным элементом оформления сцены является огромная четырехсторонняя ширма, которая перелистывается, как книжные страницы. С этих «страниц», прямо на сцену, сходят персонажи произведения Пушкина. Александр Сергеевич сам их встречает, наблюдает за ними и тут же о них пишет.

Вовлеченность зрителя

Актеры постепенно вовлекают зрителя в участие в спектакле, декламируя вместе с ним строки великого поэта, известные всем с детства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
18:00 от 700 ₽

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