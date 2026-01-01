Спектакль Булат Окуджава. «Часовые любви»

Спектакль-посвящение Булату Окуджаве

Спектакль «Часовые любви» посвящен жизни и творчеству Булата Окуджавы. Это уникальное событие соединяет музыку, поэзию и театр. В программе прозвучат самые известные песни поэта, а также его стихи и проза.

Антон Тарасов: чтец и ведущий вечера

Читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Его чуткость, умудрённость и эрудированность позволят зрителям наслаждаться глубиной произведений Булата Шалвовича. Тарасов не только композитор, но и автор множества хитов, а также успешных литературных произведений, таких как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага». Он также основал театр «НЕОЛИРА» и организует фестиваль «Белая ночь поэзии».

Вечер поэзии и музыки

В «Часовых любви» вы сможете услышать самые любимые стихотворения и песни Окуджавы. Это не просто спектакль, а возможность прикоснуться к русской поэзии и музыке, которая навсегда останется в сердцах людей. Музыка и слова создают атмосферу, способную затронуть душу каждого.

Уют и приятные бонусы

Каждому гостю будет предложен welcome drink, а все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА». Первые ряды партера обеспечены удобными мягкими креслами, а билеты категории «Диваны» включают закуски, напитки и специальный подарок от театра.

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За короткое время в его репертуаре собралось более ста представлений, включая поэтические вечера, конкурсы, вечерние памяти и спектакли. Каждое мероприятие театра дарит зрителям незабываемые эмоции и заставляет задуматься о важном.