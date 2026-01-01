Спектакль Пушкин. Опыты: «Скупой рыцарь»

Пушкин. Опыты: «Скупой рыцарь»
16+
Продолжительность 2 часа
О спектакле

Проект «Пушкин. Опыты» на Новой сцене Александринского театра

В рамках уникального проекта «Пушкин. Опыты» несколько выдающихся артистов и творцов объединяются для создания нового театрального языка на пересечении различных жанров. Под руководством Дарьи Румянцевой и Александра Злотникова, команда включает актёров, музыкантов, танцовщиков и художников, стремящихся исследовать смысловые глубины литературного наследия Александра Пушкина.

Формат и концепция

Жанр спектакля определен как «фантасмагория присутствия» — явление, описывающее сверхинтенсивную реальность, а не просто иллюзию. Зрители станут свидетелями живого художественного исследования «Маленьких трагедий» Пушкина, где каждое действие, как развивающийся организм, требует концентрации, самоиронии и честности от исполнителей и публики. Ожидается динамичное взаимодействие, позволяющее сбоям приносить неожиданные результаты.

Командная работа и поиски

Проект был создан через длительный процесс экспериментов в формате лаборатории. Участники проводили пластические, вокальные и драматические тренинги, посещали знаковые места, связанные с Пушкиным, и участвовали в различных импровизациях. Этот подход позволил создать обстановку, свободную от формальных рамок, где каждый артист может раскрыть свой потенциал.

Содержание спектакля

Первая часть «Опытов» представляет собой пьесу «Скупой рыцарь», в которой отражены вечные темы: примирение с отцом и стремление к любви через искусство. Эта работа представляет собой предупреждение о том, как материальные ценности могут подменять человеческие, исследуя взаимодействие «отцов» и «детей». Кроме того, команда намерена вовлечь зрителей в процесс совместного творчества, создавая атмосферу живого взаимодействия.

Партнёр проекта

Партнером проекта является конно-драматический театр «ВелесО» под руководством актера и режиссера Евгения Ткачука. Команда проекта состоит из высококвалифицированных профессионалов, среди которых действуют ведущие театральные деятели.

Команда

Авторы идеи: Дарья Румянцева, Александр Злотников
Куратор драматических сцен: Илья Дель
Куратор оригинального сценического жанра: Олег Жуковский

На сцене: Евгений Чумак, Сергей Агафонов, Тарас Бибич и многие другие талантливые артисты.

За сценой: Константин Федоров, Кристина Галько, Степан Волкотруб и другие.

Дарья Румянцева подчеркивает: «Мы работаем в зоне, где привычные границы перестают действовать, и пытаемся заходить за их пределы. Наша цель — создать синергию, усиливающую взаимодействие каждого участника, что, возможно, звучит как утопия. Но именно в этом поиске и заключается наше искусство.»

Июль
23 июля четверг
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2800 ₽
24 июля пятница
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2800 ₽

