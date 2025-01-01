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Живи и помни
Киноафиша Живи и помни

Спектакль Живи и помни

Сильная драма по позднесоветской классике
Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Валентина Распутина о любви и войне

«Живи и помни» — это адаптация повести Валентина Распутина, одной из самых проницательных и трагичных книг о войне. Спектакль рассказывает о судьбе Андрея Гуськова, который после долгих боёв на фронте возвращается домой, чтобы вновь столкнуться с ужасами войны в её последних днях.

Сюжет и тематика

Андрей Гуськов, надеясь увидеть свою семью, уходит из госпиталя и возвращается в родное село. Но война, дезертир и его месть становятся неразрывно связаны с трагическим исходом. Гуськов обнаруживает, что его возвращение не принесёт желанного покоя и счастья. Вскоре он понимает, что его место в этой реальности уже не существует.

Его жена, Настёна, делает всё возможное, чтобы помочь мужу выжить в этих ужасных условиях. Война, истощившая и надломившая людей, заканчивается, но её последствия продолжают разрушать жизни. Настёна и Гуськов становятся жертвами своих же друзей и соседей, и их судьбы разрываются на части.

Режиссёрский подход

Режиссёр Григорий Козлов превращает прозу Распутина в поэму, превращая историю в песню о боли и страдании. Его постановка представляет собой русский плач, где любовь и трагедия переплетаются с судьбой народа. На сцене герои и жители деревни вырастают из общего хора и возвращаются в него, создавая мощное повествование о любви, смерти, надежде и отчаянии.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Живи и помни» — это не просто драматическое изображение событий, но и глубокое эмоциональное переживание. Он предлагает зрителям уникальную возможность увидеть военную травму и человеческую стойкость через призму личной трагедии.

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Арина Лыкова
Алексей Ведерников
Алена Братчикова
Ольга Афанасьева
Ксения Морозова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 500 ₽

Фотографии

Живи и помни Живи и помни Живи и помни Живи и помни Живи и помни

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