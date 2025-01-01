Меню
Слишком женатый таксист
Спектакль Слишком женатый таксист

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Смех и неожиданные повороты в «Слишком женатом таксисте»

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова состоится показ комедийной пьесы Рэя Куни «Слишком женатый таксист». Эта увлекательная история рассказывает о таксисте Джоне Смите, который оказывается в центре абсурдной ситуации.

Сюжет

Джон — двоеженец, чей мир начинает разваливаться, когда он случайно спасает старушку и попадает в больницу. Вместо того чтобы рассказать правду, он погружается в мир лжи, пытаясь совладать с двумя разными адресами, по которому его ожидают жёны. Интригующий сюжет, насыщенный комическими перипетиями, держит зрителей в напряжении и вызывает искренний смех.

Актерский состав

В ролях выступают:

  • Наталья Андреева — Мэри
  • Александр Сулимов — Стэнли
  • Валерий Никитенко — Инспектор Портерхаус (народный артист России)

Для любителей комедии

«Слишком женатый таксист» — это отличное предложение для всех, кто ценит комедийные постановки с остроумными диалогами и элементами импровизации. Не упустите возможность насладиться этой яркой историей, полной юмора и неожиданных поворотов!

Купить билет на спектакль Слишком женатый таксист

Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 1000 ₽

Фотографии

Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист

