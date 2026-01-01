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Пушкин. Дар
Киноафиша Пушкин. Дар

Спектакль Пушкин. Дар

Постановка
Мастерская «12» 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Тайна гения в музыкально-драматическом спектакле «Пушкин. Дар» 

На малой сцене Мастерской «12» зрители смогут оценить атмосферу одной из самых впечатляющих постановок сезона — «Пушкин. Дар». Режиссер Евгений Дубовский предлагает уникальное авторское прочтение, которое призвано познакомить зрителя с малоизвестными и неоконченными произведениями Александра Сергеевича Пушкина.

Содержание спектакля

Постановка обращается к таким произведениям как «Вадим», «Тазит» и «Русалка». Эти тексты рассказывают о вечных темах: любви, предательстве, вине, долге и неизбежности возмездия. Каждая из этих тем глубоко резонирует с сегодняшними реалиями, делая спектакль особенно актуальным.

Музыка и эмоции

Значительную роль в спектакле играют музыкальные произведения. Живое звучание этно-фолк группы «Метаморфозы» объединяет фольклорные традиции с современным поп-роком, что позволяет классическим текстам обрести динамичное сценическое действие.

Камерная атмосфера

Камерное пространство Малой сцены усиливает эффект присутствия: дистанция между актёром и зрителем практически исчезает. Каждая эмоция воспринимается с предельной точностью, что делает спектакль незабываемым для зрителей.

Приходите на спектакль «Пушкин. Дар» и откройте для себя глубину творчества великого поэта через призму современного театра!

Режиссер
Евгений Дубовской
В ролях
Александр Фокин
Александр Фокин
Марианна Васильева
Владислав Михайлов
Владимир Кочетков
Тина Трухачева
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