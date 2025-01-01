Спектакль Ученая семейка и 3D принтер

Интерактивное шоу-спектакль для тех, кто верит в чудеса
Вы верите в чудеса, созданные своими руками? «Ученая семейка» докажет, что наука — это настоящее чудо, доступное каждому. Новый интерактивный шоу-спектакль из научного цикла познакомит вас с этой дружной и любознательной семьей, где каждый день наполнен открытиями и удивительными опытами.
Главные герои
- Иван Степанович — дедушка, глава семьи, ученый и изобретатель с юношеским энтузиазмом.
- Мария Ивановна — бабушка, верная помощница и поддержка мужа в его научных начинаниях.
- Миша — внук и конструктивный критик, помогающий дедушке в экспериментах.
- Лиза — внучка, энергичная девочка, всегда полная идей и веселья.
Что вас ждет?
- Знакомство с 3D принтером: легкое объяснение принципов работы устройства, адаптированное для детей.
- Захватывающие опыты и изобретения: множество интересных демонстраций, сделанных из простых предметов.
- Интерактивное участие зрителей: возможность детям и взрослым активно включаться в происходящее.
- Домашняя атмосфера: уютная сцена, где каждый почувствует себя как дома.
В чем польза для детей? Спектакль помогает развить любознательность, побуждает детей вместе с родителями повторять эксперименты дома и искать новые пути к открытиям.
Состав участников
- Иван Степанович — Сергей Загребнев/Сергей Лактюнькин
- Мария Ивановна — народная артистка РФ Ольга Волкова
- Миша — Павел Михайлов
- Лиза — Ивонна Пан/Яна Волкова
Возрастные рекомендации Спектакль подойдет для детей и их родителей, начиная с младшего школьного возраста.