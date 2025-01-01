Спектакль Ученая семейка и 3D принтер

Интерактивное шоу-спектакль для тех, кто верит в чудеса

Вы верите в чудеса, созданные своими руками? «Ученая семейка» докажет, что наука — это настоящее чудо, доступное каждому. Новый интерактивный шоу-спектакль из научного цикла познакомит вас с этой дружной и любознательной семьей, где каждый день наполнен открытиями и удивительными опытами.

Главные герои

Иван Степанович — дедушка, глава семьи, ученый и изобретатель с юношеским энтузиазмом.

— дедушка, глава семьи, ученый и изобретатель с юношеским энтузиазмом. Мария Ивановна — бабушка, верная помощница и поддержка мужа в его научных начинаниях.

— бабушка, верная помощница и поддержка мужа в его научных начинаниях. Миша — внук и конструктивный критик, помогающий дедушке в экспериментах.

— внук и конструктивный критик, помогающий дедушке в экспериментах. Лиза — внучка, энергичная девочка, всегда полная идей и веселья.

Что вас ждет?

Знакомство с 3D принтером : легкое объяснение принципов работы устройства, адаптированное для детей.

: легкое объяснение принципов работы устройства, адаптированное для детей. Захватывающие опыты и изобретения : множество интересных демонстраций, сделанных из простых предметов.

: множество интересных демонстраций, сделанных из простых предметов. Интерактивное участие зрителей : возможность детям и взрослым активно включаться в происходящее.

: возможность детям и взрослым активно включаться в происходящее. Домашняя атмосфера: уютная сцена, где каждый почувствует себя как дома.

В чем польза для детей? Спектакль помогает развить любознательность, побуждает детей вместе с родителями повторять эксперименты дома и искать новые пути к открытиям.

Состав участников

Иван Степанович — Сергей Загребнев/Сергей Лактюнькин

Мария Ивановна — народная артистка РФ Ольга Волкова

Миша — Павел Михайлов

Лиза — Ивонна Пан/Яна Волкова

Возрастные рекомендации Спектакль подойдет для детей и их родителей, начиная с младшего школьного возраста.