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Ученая семейка и 3D принтер
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ученая семейка и 3D принтер

Спектакль Ученая семейка и 3D принтер

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Интерактивное шоу-спектакль для тех, кто верит в чудеса

Вы верите в чудеса, созданные своими руками? «Ученая семейка» докажет, что наука — это настоящее чудо, доступное каждому. Новый интерактивный шоу-спектакль из научного цикла познакомит вас с этой дружной и любознательной семьей, где каждый день наполнен открытиями и удивительными опытами.

Главные герои

  • Иван Степанович — дедушка, глава семьи, ученый и изобретатель с юношеским энтузиазмом.
  • Мария Ивановна — бабушка, верная помощница и поддержка мужа в его научных начинаниях.
  • Миша — внук и конструктивный критик, помогающий дедушке в экспериментах.
  • Лиза — внучка, энергичная девочка, всегда полная идей и веселья.

Что вас ждет?

  • Знакомство с 3D принтером: легкое объяснение принципов работы устройства, адаптированное для детей.
  • Захватывающие опыты и изобретения: множество интересных демонстраций, сделанных из простых предметов.
  • Интерактивное участие зрителей: возможность детям и взрослым активно включаться в происходящее.
  • Домашняя атмосфера: уютная сцена, где каждый почувствует себя как дома.

В чем польза для детей? Спектакль помогает развить любознательность, побуждает детей вместе с родителями повторять эксперименты дома и искать новые пути к открытиям.

Состав участников

  • Иван Степанович — Сергей Загребнев/Сергей Лактюнькин
  • Мария Ивановна — народная артистка РФ Ольга Волкова
  • Миша — Павел Михайлов
  • Лиза — Ивонна Пан/Яна Волкова

Возрастные рекомендации Спектакль подойдет для детей и их родителей, начиная с младшего школьного возраста.

В ролях
Сергей Загребнев
Сергей Лактюнькин
Ольга Волкова
Павел Михайлов
Ивонна Пан

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
28 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
8 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
10 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:05 от 1500 ₽ 14:05 от 1500 ₽
12 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
13 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
22 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
23 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
27 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
28 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
14 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
28 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
12 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
26 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
9 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
23 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
7 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
3 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
4 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
31 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
1 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
28 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
1 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
22 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
5 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
19 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
3 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
17 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽

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