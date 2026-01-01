Писатели-меломаны. Достоевский
Писатели-меломаны. Достоевский

О концерте

Музыка и литература: Концерт «Писатели-меломаны»

Приглашаем вас на цикл концертов «Писатели-меломаны», который представляет проект Ирины Чижик. Эта серия мероприятий посвящена музыкальным интересам и пристрастиям писателей XIX–XX веков.

На концерте будут обсуждаться, как музыка и музыканты воздействовали на личность и творчество великих авторов. В выступлении слушателям предложат вспомнить любимые произведения писателей в интерпретации талантливых петербургских музыкантов.

Уникальные музыкальные предпочтения Достоевского

Ирина Чижик расскажет о музыкальных предпочтениях Фёдора Достоевского: что он любил слушать, кто был его любимым композитором и какая музыка ему не нравилась. Узнаем, как музыкальные пристрастия поэта отразились на его творчестве.

Программа концерта

В концерте будет представлена классическая музыка в джазовой обработке, которую исполнит петербургский ансамбль Chizhik-Jazz-Quartet. Зрители смогут насладиться произведениями от композиторов эпохи барокко до джаза.

Рекомендации для зрителей

Рекомендуем данную программу детям от 10 лет. Обратите внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Декабрь
5 декабря суббота
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

