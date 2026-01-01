Новый взгляд на юмор в "Офисе"

Приглашаем вас на уникальное театральное импровизационное шоу "Офис", которое проходит в Standup Club на Трубной. Это оригинальный проект, где комики Ваня Ильин и Лёша Шамутило создают шутки на заказ прямо на глазах у зрителей.

Каждое шоу начинается с необычного запроса: зрители могут предложить любую жизненную ситуацию, и комики немедленно берутся за дело. Не важно, кто вы: айтишник, инвестор или уборщик айсбергов – шутка будет придумана для каждого!

На шоу гости - совершенно разные люди, что делает каждое выступление уникальным и увлекательным. Вы сможете наблюдать за тем, как юмор возникает в процессе, и в конце получите распечатанную и заверенную шутку, которая останется у вас на память.

Если вы хотите стать частью этого увлекательного процесса в качестве гостя, присылайте свою анкету на почту: officeshow@standupclub.ru. Будьте готовы к смеху и непринужденной атмосфере!

Возрастное ограничение: 18+