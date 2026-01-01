Новый стиль и звучание: «Проспект Пушкарёва» в Москве

Московский инструментальный ансамбль, ранее известный как «Секстет Юрия Пушкарёва», официально сменил название на «Проспект Пушкарёва». Это изменение символизирует серьёзную внутреннюю трансформацию коллектива, в который присоединился диджей Антон Иванченко.

С приходом нового участника, вооружённого вертушками и синтезаторами, музыкальное звучание группы вышло за пределы классического секстетного исполнения. Решение убрать числитель из названия отражает отказ от жёстких рамок, позволяя музыке ансамбля быть более разнообразной. Внедрение скретча и электронных текстур придаёт звуку новую остроту и урбанистичность.

Музыка без ограничений

Основатель коллектива Юрий Пушкарёв, московский барабанщик и композитор с уникальным почерком, делится своими мыслями: «Моё творчество — это проекция музыкального опыта. Всё, что я слушаю — рок, джаз, академика — влияет на мой стиль. Я не пытаюсь соответствовать формуле джазового секстета, а пишу так, как чувствую в моменте, опираясь на интуицию и поток сознания. С приходом Антона этот поток зазвучал на частотах, которых нам раньше не хватало».

В музыке «Проспекта» редко встречается простая комбинация «соло и аккомпанемент». Инструменты переплетаются в сложное полифоническое полотно, где важна каждая линия. Гипнотические, повторяющиеся риффы создают бесконечный поток музыкальной мысли, способный погрузить слушателя в медитативное состояние — это центральное звено композиций ансамбля.

Состав ансамбля

На сцену выйдут талантливые музыканты: Анна Бёме (клавишные), Владимир Миронов (бас), Матвей Байдиков (гитара), Юрий Пушкарёв (ударные), Константин Разуваев (саксофон), Сергей Попов (труба), а также Антон Иванченко (электроника).