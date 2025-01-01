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Вечера комедии
Билеты от 800₽
Киноафиша Вечера комедии

Вечера комедии

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Современный стендап 

«Вечера комедии» — это шоу, которое представляет собой современный и актуальный стендап от лучших комиков. Здесь участники демонстрируют, каким должен быть юмор в 2024 году, остросоциальный и часто опережающий время. Это идеальный вечер для тех, кто ищет новые и свежие шутки, которые точно заставят вас смеяться.

Состав комиков
Шоу ориентировано на взрослую аудиторию (18+), и на нем вас ждет непринужденная атмосфера, свободная от цензуры. Состав выступающих может меняться, и для актуальной информации о комиках вы можете обратиться к чат-боту Стендап клуба на Трубной или проверять обновления в социальных сетях клуба.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 800 ₽
2 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 800 ₽
9 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 800 ₽
16 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 800 ₽
23 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

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9 августа в 21:30 Джон Донн
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Супер проверка комиков с ТВ
27 августа в 21:30 Standup Café
от 450 ₽
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Фактор-2. Большой сольный концерт
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