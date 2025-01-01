Современный стендап

«Вечера комедии» — это шоу, которое представляет собой современный и актуальный стендап от лучших комиков. Здесь участники демонстрируют, каким должен быть юмор в 2024 году, остросоциальный и часто опережающий время. Это идеальный вечер для тех, кто ищет новые и свежие шутки, которые точно заставят вас смеяться.

Состав комиков

Шоу ориентировано на взрослую аудиторию (18+), и на нем вас ждет непринужденная атмосфера, свободная от цензуры. Состав выступающих может меняться, и для актуальной информации о комиках вы можете обратиться к чат-боту Стендап клуба на Трубной или проверять обновления в социальных сетях клуба.