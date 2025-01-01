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Прочитали за вас

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия о саморазвитии и "успешном успехе"

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где комики разбирают книги по саморазвитию и мотивации. «Успешный успех» — это возможность посмеяться над привычными стереотипами об успехе и личностном росте.

Что вас ждет?

На сцене — известные комики, которые с иронией и юмором обсудят популярные книги и методы, обещающие мгновенные результаты. Это вечер, наполненный смехом и остроумными комментариями, который поможет вам взглянуть на привычные вещи с новой перспективы.

Когда и где?

Забудьте о скучных лекциях! «Успешный успех» пройдет в уютном зале, где рассадка осуществляется менеджером по 2-3 человека за столик. Это создает атмосферу близости и позволяет каждому зрителю почувствовать себя частью шоу.

Рекомендации для зрителей

Чтобы занять лучшие места ближе к сцене, приходите за 30 минут до начала мероприятия. Это время можно использовать для того, чтобы насладиться напитками и обсудить ожидания от шоу с друзьями.

Не упустите шанс провести вечер с улыбкой и новыми мыслями о «успешном успехе»! Будем рады видеть вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 3 августа
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 400 ₽

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