Чайф
Чайф

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт группы «Чайф». Легенда рок-сцены в Ростове

Группа «Чайф» — это не просто легенда постсоветской рок-сцены, а настоящая музыкальная икона. Они известны своими незабываемыми хитами и искренними текстами, которые находят отклик в сердцах поклонников.

Музыка, которая объединяет

Созданная на стыке разных жанров, «Чайф» продолжает радовать слушателей как мелодиями, так и текстами, полными порой пронзительной грусти. Хиты, такие как «Завяжи мне глаза» и «Я рисую на окне», стали классикой и до сих пор вдохновляют новые поколения.

Творческий путь группы

Группа зарекомендовала себя благодаря уникальному стилю и жизненным сюжетам своих песен. Они смогли соединить ритмичную акустику с удовлетворяющими слушателя текстами, делая их концерты ярким событием для поклонников живой музыки.

Не упустите шанс

На предстоящем концерте зрители смогут насладиться как известными хитами, так и новыми композициями. «Чайф» продолжает развиваться, оставаясь верными своим корням. Это уникальная возможность увидеть группу на сцене и стать частью волнующего музыкального процесса.

Приходите на концерт и зарядитесь позитивной энергией от любимых мелодий!

Купить билет на концерт Чайф

Июль
26 июля воскресенье
20:00
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
от 3000 ₽
28 июля вторник
21:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72

