Спектакль Проблема

Тайны сознания: «Сквозь стеклянный экран» по Тому Стоппарду

Казалось бы, современная наука способна объяснить все, включая природу человека. Мы разобраны на части, как сложный механизм, а наши клетки и гормоны аккуратно рассортированы, словно товары на полках супермаркета. Однако, несмотря на все достижения науки, есть нечто, что ускользает от объяснения. Одни называют это душой, другие — сознанием.

О чем спектакль?

Главные герои пьесы Тома Стоппарда, молодые ученые из института мозга, погружаются в сложные дебаты о сущности человеческой природы. Они уверены, что такие понятия, как эгоизм и альтруизм, самопожертвование, любовь и ответственность, можно изучать с помощью научных методов. Но в процессе исследовательской работы они начинают осознавать, что не они контролируют ситуацию, а сама проблема становится их хозяином.

Интересные факты

Том Стоппард — один из самых известных современных драматургов, лауреат премии «Тони» и «Оливье».

Пьеса «Сквозь стеклянный экран» исследует философские и научные вопросы, делая акцент на внутреннем конфликте ученых.

Стоппард часто использует элементы абсурда, что делает его работы увлекательными и поучительными.

Премьера и детали

Спектакль будет представлен в театре «На Литейном». Премьера состоится 15 ноября 2023 года. Режиссером выступит известный театральный мастер, чьи работы уже завоевали признание у зрителей. Не упустите возможность задуматься над вечными вопросами о человеческой природе и взглянуть на них сквозь призму научного подхода.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир, где наука встречается с философией, а человеческие чувства подвергаются тщательному анализу!