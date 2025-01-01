Спектакль Проблема

Меню
Постановка
РАМТ 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Тайны сознания: «Сквозь стеклянный экран» по Тому Стоппарду

Казалось бы, современная наука способна объяснить все, включая природу человека. Мы разобраны на части, как сложный механизм, а наши клетки и гормоны аккуратно рассортированы, словно товары на полках супермаркета. Однако, несмотря на все достижения науки, есть нечто, что ускользает от объяснения. Одни называют это душой, другие — сознанием.

О чем спектакль?

Главные герои пьесы Тома Стоппарда, молодые ученые из института мозга, погружаются в сложные дебаты о сущности человеческой природы. Они уверены, что такие понятия, как эгоизм и альтруизм, самопожертвование, любовь и ответственность, можно изучать с помощью научных методов. Но в процессе исследовательской работы они начинают осознавать, что не они контролируют ситуацию, а сама проблема становится их хозяином.

Интересные факты

  • Том Стоппард — один из самых известных современных драматургов, лауреат премии «Тони» и «Оливье».
  • Пьеса «Сквозь стеклянный экран» исследует философские и научные вопросы, делая акцент на внутреннем конфликте ученых.
  • Стоппард часто использует элементы абсурда, что делает его работы увлекательными и поучительными.

Премьера и детали

Спектакль будет представлен в театре «На Литейном». Премьера состоится 15 ноября 2023 года. Режиссером выступит известный театральный мастер, чьи работы уже завоевали признание у зрителей. Не упустите возможность задуматься над вечными вопросами о человеческой природе и взглянуть на них сквозь призму научного подхода.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир, где наука встречается с философией, а человеческие чувства подвергаются тщательному анализу!

Режиссер
Алексей Бородин
В ролях
Нелли Уварова
Янина Соколовская
Полина Лашкевич
Алексей Веселкин

Фотографии

Проблема Проблема Проблема Проблема Проблема Проблема

