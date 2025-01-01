Меню
Мой нежный зверь
Билеты от 900₽
Киноафиша Мой нежный зверь

Спектакль Мой нежный зверь

Постановка
Малый театр России 12+
Режиссер Андрей Житинкин
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О спектакле

Спектакль «Мой нежный зверь» в Малом театре

Малый театр (сцена на Ордынке) радостно приглашает зрителей на спектакль «Мой нежный зверь», который был создан талантливым режиссёром Андреем Житинкиным по мотивам повести А.П. Чехова «Драма на охоте». Это произведение выделяется в творчестве Чехова своим детективным жанром, который нечасто встречается в его литературе.

Повесть приобрела широкую известность благодаря одноименному фильму, вышедшему на экраны в 1978 году. Просмотр спектакля подарит зрителям возможность увидеть необычную интерпретацию классического произведения, что сделает его особенно интересным для тех, кто увлечён детективами и инновационными подходами к классике.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик и автор музыкального оформления — народный артист России Андрей Житинкин.

Художник-постановщик спектакля — Андрей Шаров.

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Андрей Изотов.

Ассистент режиссёра — Мария Арсеньева.

Суфлёр — Дарья Сидорова.

В спектакле принимают участие солисты Оркестра Малого театра: заслуженный работник культуры России Михаил Иванов и Александр Иванов. Их мастерство добавит особую атмосферу и глубину постановке.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события!

Купить билет на спектакль Мой нежный зверь

Февраль
Март
1 февраля воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽
5 марта четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽

Фотографии

Мой нежный зверь Мой нежный зверь Мой нежный зверь Мой нежный зверь Мой нежный зверь Мой нежный зверь Мой нежный зверь

