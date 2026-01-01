Спектакль Обряд

Премьера! Пластический спектакль для 6 танцовщиц с участием японского музыканта и композитора Хаджиме Коджиро (барабаны тайко). Ритм, который ощущается в теле. Движение на пределе возможностей. Путешествие через состояния, знакомые каждому: инициация, испытание, жертва, транс, экстаз, очищение и возвращение. Мистерия разворачивается здесь и сейчас.

Athena Dance Company Хореограф: Афина Ерофеева Композитор, музыкант: Хаджиме Коджиро (барабаны тайко). Танцовщицы: Дарья Лопаткина, Алёна Ходырева, Василиса Петухова, Софья Корюкаева, Маргарита Гальцева, Екатерина Лаврентьева.