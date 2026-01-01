Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Про Федота-стрельца, удалого молодца
Киноафиша Про Федота-стрельца, удалого молодца

Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

16+
Продолжительность 70 минут
Возраст 16+

О спектакле

Сказка о Федоте-стрельце в исполнении Леонида Таранова

Литературный театр «Классика» с гордостью представляет моноспектакль Леонида Таранова — «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца».

Это удивительно смешная история, созданная талантливым актером Леонидом Филатовым, основана на богатом русском фольклоре. Искусно сочетая узнаваемые и любимые персонажи, Таранов создает атмосферу комического искусства, которая не оставит зрителей равнодушными. В его исполнении текст становится поистине запоминающимся и живым.

Леонид Таранов, известный своим мастерством в комедийных жанрах, уже покорил публику своими моноспектаклями «Нервные люди», «Истории из чемодана», «Компромиссы», «Мертвые души», «Сатирикон» и «Без предрассудков». Здесь он демонстрирует свою способность легко и задорно «прыгать» из одного персонажа в другого.

В этой сказке герои, стремясь к омоложению, перемещаются из кипящего молока в ледяную прорубь, затем в кисель, и даже дальше, до безвременной кончины «от отсутствия ума». Однако, в отличие от них, сам актер остается «целёхоньким весьма»!

Моноспектакль рекомендуется всем, кто настроен сатирически и ищет хороший смех и развлечение!

Купить билет на спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
12 июня пятница
13:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

Фотографии

Про Федота-стрельца, удалого молодца Про Федота-стрельца, удалого молодца Про Федота-стрельца, удалого молодца Про Федота-стрельца, удалого молодца

В ближайшие дни

Хищники
0+
Драма

Хищники

4 июня в 19:00 Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
от 600 ₽
Школа жен
16+
Комедия

Школа жен

6 июня в 18:00 Мимигранты
от 700 ₽
Самая счастливая
16+
Драма

Самая счастливая

11 июня в 19:00 Театр на Васильевском. Сцена «Стачка»
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше