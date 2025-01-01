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Синяя птица
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Спектакль Синяя птица

6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Синяя птица» — музыкальное приключение для всей семьи

Не упустите возможность посетить обновленную версию любимого музыкального спектакля-мюзикла по мотивам произведения М. Метерлинка! Этот таинственный и завораживающий спектакль порадует зрителей ярким видеоконтентом, знакомой с детства музыкой, цирковыми фокусами и сказочными костюмами.

Приключение Тильтиля и Митиль

На ваших глазах как по волшебству оживут молоко, хлеб, огонь, сахар и вода! Вместе с главными героями — Тильтилем и Митиль — юные зрители отправятся на поиски Синей птицы. Преодолев множество препятствий, они обнаружат, что птица счастья находится дома, рядом с родителями.

Уроки для юных зрителей

Спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным ценностям. Он вдохновляет детей верить в себя и свои мечты, не бояться трудностей и всегда двигаться к своим целям. Кроме того, зрители узнают, как ценить друзей и близких.

Создатели спектакля

Автором сценария является Ольга Петрова и Андрей Петров, а либретто написал Вячеслав Вербин. Постановку осуществила Анастасия Удалова. На сцене вы увидите талантливых актеров:

  • Владимир Садков / Ярослав Шварев
  • Всеволод Клименок / Роман Голотвин
  • Николь Ост / Анастасия Масюкевич
  • Анна Снегова / Румия Ниязова
  • Анжелика Штыпс / Лидия Воробьева
  • Вячеслав Штыпс / Кирилл Мелюкштис
  • Владимир Ярош
  • Вадим Беленков
  • Василий Попов / Андрей Смирнов
  • Татьяна Юденок / Александра Кучеренко
  • Таисия Карпова / Маруся Можжухина / Алла Пирогова
  • Эмилия Филиппова / Иван Журавлев
  • Изабелла Краснышева
  • Макар Дмитриев / Никита Боченков
  • Мария Красник
  • Кира Выговская
  • Артем Тугай
  • Глеб Демкаев
  • Лев Вайнтруб

Спектакль представляют артисты музыкально-драматического театра «Синяя птица» и детская студия при театре. Не забудьте, что билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Владимир Садков
Ярослав Шварев
Всеволод Клименок
Роман Голотвин
Николь Ост

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица

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