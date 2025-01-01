Спектакль Синяя птица

«Синяя птица» — музыкальное приключение для всей семьи

Не упустите возможность посетить обновленную версию любимого музыкального спектакля-мюзикла по мотивам произведения М. Метерлинка! Этот таинственный и завораживающий спектакль порадует зрителей ярким видеоконтентом, знакомой с детства музыкой, цирковыми фокусами и сказочными костюмами.

Приключение Тильтиля и Митиль

На ваших глазах как по волшебству оживут молоко, хлеб, огонь, сахар и вода! Вместе с главными героями — Тильтилем и Митиль — юные зрители отправятся на поиски Синей птицы. Преодолев множество препятствий, они обнаружат, что птица счастья находится дома, рядом с родителями.

Уроки для юных зрителей

Спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным ценностям. Он вдохновляет детей верить в себя и свои мечты, не бояться трудностей и всегда двигаться к своим целям. Кроме того, зрители узнают, как ценить друзей и близких.

Создатели спектакля

Автором сценария является Ольга Петрова и Андрей Петров, а либретто написал Вячеслав Вербин. Постановку осуществила Анастасия Удалова. На сцене вы увидите талантливых актеров:

Владимир Садков / Ярослав Шварев

Всеволод Клименок / Роман Голотвин

Николь Ост / Анастасия Масюкевич

Анна Снегова / Румия Ниязова

Анжелика Штыпс / Лидия Воробьева

Вячеслав Штыпс / Кирилл Мелюкштис

Владимир Ярош

Вадим Беленков

Василий Попов / Андрей Смирнов

Татьяна Юденок / Александра Кучеренко

Таисия Карпова / Маруся Можжухина / Алла Пирогова

Эмилия Филиппова / Иван Журавлев

Изабелла Краснышева

Макар Дмитриев / Никита Боченков

Мария Красник

Кира Выговская

Артем Тугай

Глеб Демкаев

Лев Вайнтруб

Спектакль представляют артисты музыкально-драматического театра «Синяя птица» и детская студия при театре. Не забудьте, что билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста!