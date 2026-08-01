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Маленькие комедии о главном
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Киноафиша Маленькие комедии о главном

Спектакль Маленькие комедии о главном

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Маленькие комедии о главном: спектакль по одноактным рассказам Чехова

Спектакль «Маленькие комедии о главном» предлагает зрителям насладиться уникальной интерпретацией одноактных рассказов Антона Павловича Чехова. Произведения полны тонкой иронии и глубокого психологизма, что делает их актуальными в любое время.

В этом калейдоскопе смешных, трогательных и абсурдных ситуаций ярко отражается сама суть жизни. Мы увидим, как землемер пугает собственного возницу несуществующими револьверами, доводя его до обморока. Как вдовушка, собирающаяся покончить с собой, неожиданно выходит замуж за кредитора. И как помещик, страдающий «сердцебиением», приходит к соседу, чтобы попросить руки его дочери, но вскоре ссорится из-за совместных земель.

Эти и другие комические ситуации заставят зрителей улыбаться и смеяться над человеческими слабостями, одновременно поднимая важные вопросы о жизни и нашем месте в ней.

Актерский состав

В спектакле задействованы:

  • Герой - Константин Юшкевич
  • Героиня - Елена Панова
  • Человек, который все усложняет - Сергей Перегудов / Александр Обласов / Сергей Фролов
  • Господин N - Андрей Кочинов
  • Дама N - Светлана Саягова

Билеты

Приобрести билеты можно без паспорта. Не упустите шанс увидеть этот удивительный спектакль на сцене!

В ролях
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Елена Панова
Елена Панова
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Александр Обласов
Александр Обласов
Сергей Фролов
Сергей Фролов

Купить билет на спектакль Маленькие комедии о главном

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
21 августа пятница
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
24 августа понедельник
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
31 августа понедельник
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
2 сентября среда
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
24 сентября четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
29 сентября вторник
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
1 октября четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
5 октября понедельник
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
7 октября среда
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
21 октября среда
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
27 октября вторник
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
12 ноября четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14 ноября суббота
14:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
21 ноября суббота
14:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1500 ₽
23 ноября понедельник
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 2500 ₽
26 ноября четверг
19:30
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2

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