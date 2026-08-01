Маленькие комедии о главном: спектакль по одноактным рассказам Чехова

Спектакль «Маленькие комедии о главном» предлагает зрителям насладиться уникальной интерпретацией одноактных рассказов Антона Павловича Чехова. Произведения полны тонкой иронии и глубокого психологизма, что делает их актуальными в любое время.

В этом калейдоскопе смешных, трогательных и абсурдных ситуаций ярко отражается сама суть жизни. Мы увидим, как землемер пугает собственного возницу несуществующими револьверами, доводя его до обморока. Как вдовушка, собирающаяся покончить с собой, неожиданно выходит замуж за кредитора. И как помещик, страдающий «сердцебиением», приходит к соседу, чтобы попросить руки его дочери, но вскоре ссорится из-за совместных земель.

Эти и другие комические ситуации заставят зрителей улыбаться и смеяться над человеческими слабостями, одновременно поднимая важные вопросы о жизни и нашем месте в ней.

Актерский состав

В спектакле задействованы:

Герой - Константин Юшкевич

Героиня - Елена Панова

Человек, который все усложняет - Сергей Перегудов / Александр Обласов / Сергей Фролов

Господин N - Андрей Кочинов

Дама N - Светлана Саягова

Билеты

Приобрести билеты можно без паспорта. Не упустите шанс увидеть этот удивительный спектакль на сцене!