Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Прикосновение
Билеты от 700₽
Киноафиша Прикосновение

Спектакль Прикосновение

Постановка
Бенефис 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

История любви в последние дни войны от театра Бенефис

В уцелевшей церквушке на окраине сожженной деревни раненый солдат ждет «своих». Неожиданно появляется девушка, и их встреча оборачивается неожиданным чувством, полным светлых надежд.

Персонажи и их мир

Серьезная, сдержанная девушка и наивный солдат, мечтающий после войны осуществить все свои давние желания, становятся центром этой трогательной истории. Два юных человека, два разных характера, постепенно раскрываются в откровенных и доверительных разговорах друг с другом.

Тематика спектакля

Это не просто история о любви. Это история о надежде, о том, как в самых тяжелых условиях может зародиться светлое чувство. Спектакль представляет собой искренний и целомудренный рассказ о человеческих эмоциях и переживаниях, который остается с вами даже после окончания представления.

Почему стоит посетить?

Спектакль выполнен в вдохновенном ключе, что делает его особенно привлекательным для зрителей, которые ценят глубокие истории и яркие эмоции. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу надежды и любви, которая расцветает даже в самые темные времена.

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Алексей Рыжков
Инна Королева
Виктор Куликов

Купить билет на спектакль Прикосновение

Помощь с билетами
Октябрь
10 октября пятница
19:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 700 ₽

Фотографии

Прикосновение Прикосновение Прикосновение Прикосновение Прикосновение Прикосновение Прикосновение

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
26 октября в 17:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Все о Золушке
12+
Мюзикл
Все о Золушке
25 октября в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Лес
16+
Комедия
Лес
12 ноября в 19:00 Театр Сатиры
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше