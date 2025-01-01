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Приключения Маши и Вити
Киноафиша Приключения Маши и Вити

Спектакль Приключения Маши и Вити

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Семейный мюзикл «Приключения Маши и Вити»

Приглашаем вас на волшебное путешествие в мир сказок! Семейный мюзикл «Приключения Маши и Вити» композитора Геннадия Гладкова — это совместный проект Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица» и театра «Мюзик-Холл».

Сюжет

Главные герои, Маша и Витя, вместе с добрым Волшебником отправляются в увлекательное приключение, чтобы спасти Василису Прекрасную из плена Кощея Бессмертного. В их путешествии их ждут множество испытаний и неожиданных встреч.

Персонажи и встречи

На пути ребята столкнутся с коварными, но обаятельными музыкантами рок-группы «Дикие Гитары», а также с такими известными персонажами русских сказок, как Кот Матвей, Баба-яга и Леший. Однако не стоит забывать, что помочь Маше и Вите в их приключении будут и другие герои, такие как Старичок-Лесовичок, Печка и Яблонька.

Интерактивность

Зрители в зале также сыграют важную роль в этом увлекательном спектакле, помогая героям преодолевать трудности и находить выход из сложных ситуаций.

Не пропустите!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу сказки и волшебства! Мюзикл «Приключения Маши и Вити» станет отличным развлечением для всей семьи. Следите за расписанием и приходите на представление!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Полина Гибадуллина
Екатерина Захарова
София Ловчикова
Иван Журавлев
Василий Попов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽

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