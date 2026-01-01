Оповещения от Киноафиши
Идоменей, царь Критский
Идоменей, царь Критский

Спектакль Идоменей, царь Критский

Постановка
Мариинский театр 6+
Возраст 6+

О спектакле

Премьера оперы «Идоменей, царь Критский» в Мариинском театре

В январе 2026 года Мариинский театр представит премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Идоменей, царь Критский». Это значимое событие приурочено к 270-летию со дня рождения композитора и 245-летию мировой премьеры произведения. Опера будет исполняться на итальянском языке с синхронными титрами на русском.

Краткое содержание

После окончания Троянской войны критский царь Идоменей, один из самых влиятельных греческих военачальников, попадает в сильный шторм по дороге домой. Он обещает богу моря Нептуну принести в жертву первого человека, которого встретит на берегу, если вернётся живым.

Действие первое

В разгар шторма сын Идоменея, царевич Идамант, спасает дочь троянского царя Приама Илию и освобождает троянских пленников. Илия влюблена в Идаманта, но не осмеливается признаться ему. Тем временем Электра, дочь царя Агамемнона, тоже испытывает чувства к Идаманту. Убежденная в смерти Идоменея, она начинает осознавать, что её мечты о браке с Идамантом теперь невозможны, и её ревность переходит в жажду мести.

Действие второе

Корабль Идоменея разбивается, однако он сам выживает и вновь встречает Идаманта. В приступе ярости Идоменей отрекается от сына. Арбак, наставник царевича, пытается помочь Идоменею найти выход из ситуации, и тот принимает решение отправить Идаманта с Электрой в Аргос. Когда Илия, выражая свои чувства, отказывает Идоменею, он осознает свои внутренние конфликты, осознавая, что истинная буря бушует у него в душе.

Действие третье

Илия признаётся в любви к спящему Идаманту. Однако, пробудившись, он решает сразиться с чудовищем, посланным Нептуном. Во время сражения Идоменей принимает судьбоносное решение о жертве. Когда Идамант готов отказаться от своей жизни, Илия бросается, чтобы предложить свою кровь вместо него. Идоменей, осознавший свою вину, отрекается от престола, и страной начинают править Идамант с Илией. Электра в отчаянии падает ниц, в то время как критяне празднуют окончание конфликта.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о любви, преданности и жертве в рамках великолепной музыкальной постановки!

В других городах
Март
29 марта воскресенье
13:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽

