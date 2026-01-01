Спектакль Преступление и наказание

«Преступление и наказание» в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина пригласит зрителей на спектакль по знаменитому роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Режиссер-постановщик Александр Огарев, имеющий опыт работы с этим произведением, уже ставил его на хорватском языке в 2009 году.

Две линии сюжета

В спектакле будут представлены две ключевые линии: «Порфирий Петрович – Раскольников» и «Соня – Раскольников». Они создают перекрестие, излучающее глубокую философию произведения. Первая линия – это история о человеке, совершающем преступление под влиянием смелых идей, в то время как вторая – о возможности прощения. Эти темы делают спектакль привлекательным для тех, кто ценит сложные классические тексты и их современные интерпретации.

Слово режиссёру

Александр Огарев делится своими мыслями о постановке:

«Я мечтал поставить Достоевского на русском языке. К сожалению, все театры, где я его предлагал, считали, что это не интересно зрителю. Респект красноярской драме, которая верит в своего зрителя и в своих актеров, считая, что им по силам представить сложный классический текст, чтобы он звучал современно и остро».

Жанровая специфика

По словам режиссера, сюжет нельзя сводить к простому детективу. Достоевский относится к стилю фантастического реализма, который даёт возможность глубже понять человеческую природу. Линия «Порфирий Петрович – Раскольников» отражает земное измерение, где разворачивается история о преступлении и его разоблачении. Вторая линия «Соня – Раскольников» является более мистической и раскрывает тему прощения.

Спектакль обещает быть не только актуальным, но и захватывающим, позволив зрителям взглянуть на внутренний мир человека и на идею, что у каждого есть шанс на искупление. Ожидается, что эта интерпретация поможет заново влюбиться в творчество Достоевского.