Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Возраст 16+

О спектакле

«Преступление и наказание» в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина пригласит зрителей на спектакль по знаменитому роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Режиссер-постановщик Александр Огарев, имеющий опыт работы с этим произведением, уже ставил его на хорватском языке в 2009 году.

Две линии сюжета

В спектакле будут представлены две ключевые линии: «Порфирий Петрович – Раскольников» и «Соня – Раскольников». Они создают перекрестие, излучающее глубокую философию произведения. Первая линия – это история о человеке, совершающем преступление под влиянием смелых идей, в то время как вторая – о возможности прощения. Эти темы делают спектакль привлекательным для тех, кто ценит сложные классические тексты и их современные интерпретации.

Слово режиссёру

Александр Огарев делится своими мыслями о постановке:

«Я мечтал поставить Достоевского на русском языке. К сожалению, все театры, где я его предлагал, считали, что это не интересно зрителю. Респект красноярской драме, которая верит в своего зрителя и в своих актеров, считая, что им по силам представить сложный классический текст, чтобы он звучал современно и остро».

Жанровая специфика

По словам режиссера, сюжет нельзя сводить к простому детективу. Достоевский относится к стилю фантастического реализма, который даёт возможность глубже понять человеческую природу. Линия «Порфирий Петрович – Раскольников» отражает земное измерение, где разворачивается история о преступлении и его разоблачении. Вторая линия «Соня – Раскольников» является более мистической и раскрывает тему прощения.

Спектакль обещает быть не только актуальным, но и захватывающим, позволив зрителям взглянуть на внутренний мир человека и на идею, что у каждого есть шанс на искупление. Ожидается, что эта интерпретация поможет заново влюбиться в творчество Достоевского.

Купить билет на спектакль Преступление и наказание

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
10 марта вторник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 100 ₽
23 апреля четверг
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 100 ₽

В ближайшие дни

Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
0+
Детский
Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
21 марта в 18:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 1000 ₽
Дубровский
12+
Драма Кукольный
Дубровский
26 марта в 16:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Лес
16+
Комедия
Лес
20 марта в 18:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше