Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка панельных домов
Киноафиша Сказка панельных домов

Спектакль Сказка панельных домов

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальная сказка о современных панельках

Драматический театр им. Пушкина с радостью анонсирует новую музыкальную сказку от автора Ивана Андреева. В этом спектакле панельные дома становятся сценой, на которой реальность преображается, даруя зрителям уникальный взгляд на привычное.

Сюжет

История охватывает поиск счастья и внутренней свободы. Наполненная иронией и сарказмом, она раскрывает неожиданные повороты сюжета, сочетая печаль и радость. Зрители смогут насладиться атмосферой, в которой каждый найдет что-то близкое и знакомое.

Музыка

Музыка в этой сказке — ключевой элемент. Энергичные и живые мелодии разрушают стену обыденности, вдохновляя на новые свершения и наполняя сердца верой в лучшее. Каждая нота ведет нас вперед, к новому опыту и возможностям.

Приглашение

Чудо ждет вас под окнами, в вашем родном районе, с его удивительными историями и невероятными возможностями. Если вы готовы увидеть мир по-новому, не упустите шанс стать частью «Сказки панельных домов» — спектакля о романтических приключениях, внутренней свободе и безграничном счастье!

Купить билет на спектакль Сказка панельных домов

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
25 марта среда
20:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 2200 ₽
26 марта четверг
20:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 2200 ₽
12 апреля воскресенье
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 2200 ₽
14 апреля вторник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Зойкина квартира
16+
Драма Кукольный
Зойкина квартира
2 июня в 19:00 Красноярский театр кукол
Билеты
Где цветы...
16+
Драма
Где цветы...
15 марта в 18:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 600 ₽
Дубровский
12+
Драма Кукольный
Дубровский
25 марта в 16:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше