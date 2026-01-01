Спектакль Лебединое озеро

Лебединое озеро Классического Русского Балета в Красноярске

На сцене Гранд Холл Сибирь зрителей ждет незабываемое представление от Классического Русского Балета из Москвы. Спектакль в двух актах и четырех картинах основан на музыке Петра Ильича Чайковского с хореографией Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Хасана Усманова.

Сюжет балета

Главная история повествует о Принце Зигфриде, который влюбляется в Одетту — девушку-лебедя, заколдовавшую злым волшебником Ротбартом. Ошибочно выбрав Одиллию, дочь Ротбарта, Зигфрид сталкивается с трагедией. Однако его искренние чувства к Одетте помогли разрушить темные чары.

Действия и картины

Спектакль состоит из четырех картин, каждая из которых раскрывает различные моменты жизни персонажей:

Первое действие

Первая картина: На весеннем утре Принц Зигфрид с друзьями веселится у озера. Его мать, Владетельная Принцесса, напоминает о скором совершеннолетии сына и необходимости выбрать невесту. В растерянности Зигфрид отказывается отдавать сердечную привязанность одной из девушек.

Вторая картина: Принц становится свидетелем превращения лебедей в девушек. Одетта делится с ним горькой судьбой — они могут быть женщинами только под покровом ночи. Зигфрид, очарованный ею, клянется в вечной любви, но горизонты уже начинают меняться.

Второе действие

Третья картина: В замке Владетельной Принцессы проходит бал по случаю совершеннолетия Зигфрида. Он должен выбрать невесту, но встреча с незнакомцем и его дочерью Одилией поворачивает судьбу в непредсказуемую сторону.

Четвертая картина: Возвращение к озеру. Одетта, узнав о предательстве, находит свою подругу в большой тревоге. Бурная сцена на озере и страстная любовь Зигфрида способны разрушить злые чары и вернуть девушек-лебедей к человеческому облику.

Для зрителей

Этот балет особенно понравится любителям классической хореографии и романтических историй, наполненных страстью и предательством.

Билеты на «Лебединое озеро» можно приобрести на официальных сайтах театров и кассах.