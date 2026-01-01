Спектакль Позывной Тишина

Спектакль-читка «Позывной Тишина»

Спектакль-читка «Позывной Тишина» основан на реальном рассказе ветерана специальной военной операции Артёма Василюка. В центре сюжета — непростые дни его жизни, наполненные вызовами и выбором между сдаться или бороться.

История фокусируется на сложных испытаниях: добровольном уходе на спецоперацию, предательстве близкого человека и борьбе за выживание. Повествование проходит через призму преодоления трудностей и возвращения к нормальной жизни, показывая, каково это — начать всё заново, оставаясь с инвалидностью.

О главном

Спектакль затрагивает одну из самых актуальных тем современного российского общества — осмысление опыта специальной военной операции и судеб её участников. Это драма о любви, предательстве и стойкости человеческого духа.

Создатели проекта

Автор текста — Олег Антонов, режиссёр — Елена Евстропова, а художественное оформление обеспечивает Лилия Жамалетдинова. Их совместная работа обещает создать сильное и запоминающееся театральное событие.