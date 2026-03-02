Оповещения от Киноафиши
Спектакль Бой с тенью

Постановка
Красноярский театр оперы и балета 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Бой с тенью» в Театре оперы и балета имени Хворостовского

Театр оперы и балета имени Хворостовского подготовил новый спектакль под названием «Бой с тенью». Это драматическая и захватывающая история о молодом учёном, который исследует темы добра и счастья. Его жизнь меняется, когда он приезжает в, на первый взгляд, обычный город и влюбляется в таинственную принцессу.

Ради любви к ней он отсылает от себя свою Тень — сущность, которая была неотъемлемой частью его жизни. Ощущая предательство, Тень начинает самостоятельную жизнь, стремясь завладеть всем, чем обладает учёный, включая его жизнь. Спектакль основан на пьесе Евгения Шварца «Тень», вдохновлённой знаменитой сказкой Ганса Христиана Андерсена.

Технические инновации

В спектакле использованы оригинальные театральные техники: принципы театра кукол и теней, видеопроекция и механические трансформирующиеся костюмы. Зрители также смогут насладиться современными танцевальными номерами, а музыкальный ряд включает элементы джаза, рэпа и электроники.

Необычный мир сказок

Тематика спектакля задаёт вопросы о том, действительно ли все сказки заканчиваются счастливо. В этом мире удивительные сюжеты сталкиваются с мрачными поворотами: людоеды остаются безнаказанными, а злодеи обретают счастье. Спектакль привлечёт зрителей, любящих неожиданные повороты в сказочных историях и новаторские театральные решения.

 

Купить билет на спектакль Бой с тенью

Март
16 марта понедельник
19:00
Красноярский театр оперы и балета Красноярск, Перенсона, 2
от 300 ₽

Фотографии

Бой с тенью Бой с тенью Бой с тенью Бой с тенью Бой с тенью

