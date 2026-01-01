Спектакль Щелкунчик. Сказка-феерия

Проект «Контрабас-Квартет» представляет интерактивный спектакль «Щелкунчик» на музыку П. И. Чайковского. В этом увлекательном представлении главными героями станут не только юные зрители, но и их родители.

Зрителей ожидают настоящие новогодние чудеса. Контрабас превратится в старинные часы, которые будут бить полночь, а деревянная кукла Щелкунчик станет прекрасным принцем. Эти волшебные образы создадут атмосферу настоящего праздника и удивят всех присутствующих.

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой: контрабас, рояль, альт и скрипка создадут неповторимое звучание, погружая зрителей в магию классической музыки.