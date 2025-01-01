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Похороните меня за плинтусом
Билеты от 1000₽
Киноафиша Похороните меня за плинтусом

Спектакль Похороните меня за плинтусом

Постановка
Высоцкий 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сценическая версия повести Павла Санаева

Это сценическое воплощение знаменитой повести Павла Санаева представляет собой трогательную и наполненную лиризмом историю о мальчике Саше, который живет под заботой своей бабушки. В спектакле мы возвращаемся в детство, погружаемся в мир ребенка, где главным центром вселенной является бабушкина любовь и внимание.

Лиризм и юмор

Сюжет полон теплоты и эмоциональной глубины, но при этом в нем присутствует искрометный юмор. Он пронизывает многие ситуации, создавая легкую атмосферу, в которой, несмотря на все трудности, герои остаются в своей искренней привязанности друг к другу. Реплики героев наполнены жизненным оптимизмом и светлой иронией.

Погружение в детский мир

С помощью этого спектакля зритель может вновь пережить радости и беспокойства детства, увидеть мир глазами ребенка, в котором даже самые обыденные вещи обретают особенное значение. Сценическая версия повести передает важность семейных отношений и ценности, которую дают взрослые, несмотря на все сложности и жизненные перепятии.

Трогательная история

История наполнена трогательными моментами, которые заставляют зрителей задуматься о семье, о любви и о том, как важно не терять связь с теми, кто нас любит.

В ролях
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Юрий Чернов
Иван Латушко
Сергей Друзьяк
Инара Гулиева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 2500 ₽
26 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 2500 ₽
28 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
30 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 2500 ₽
2 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
4 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
9 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 2500 ₽
11 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
16 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
18 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
23 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
25 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
30 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
1 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
6 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
8 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
10 сентября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
13 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
15 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
20 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
22 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
27 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
29 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
4 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
6 октября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
11 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
13 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
18 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
20 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
25 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
27 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
2 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
3 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
15:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
4 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
8 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
10 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
15 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
17 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
22 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
23 ноября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
24 ноября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
29 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом

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