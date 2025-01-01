Спектакль Поминальная молитва

Поминальная молитва: отражение жизни через юмор и трагедию

«Поминальная молитва» — это не просто спектакль, это погружение в мир Тевье-молочника, героя повести Шолом-Алейхема. В этой истории, полной юмора и библейских испытаний, Тевье сталкивается с реалиями жизни, где каждый выбор его дочерей ставит под сомнение веру и традиции. От богатого жениха до революционера — каждый персонаж вносит свою ноту в шекспировские страсти, разыгрывающиеся в мирке Тевье.

Слияние классики и современности

Режиссер Александр Зыков видит в историях Шолом-Алейхема отражение современного мира, где простота и глубина человеческой души выходят на первый план. «Поминальная молитва», написанная Григорием Гориным для театра «Ленком», представляет собой симбиоз трагического юмора Горина и первоисточника, где смех и печаль идут рука об руку.

Двойное воплощение Тевье

Театр «Красный факел» представляет уникальную особенность спектакля — двух Тевье. Заслуженный артист России Сергей Новиков и популярный комик Семен Фурман по очереди воплощают в жизнь главного героя, принося в спектакль свои уникальные интерпретации и эмоции. Это дает зрителям возможность увидеть разные грани одного и того же персонажа, делая каждое представление неповторимым.