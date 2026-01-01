Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дни Турбиных
Киноафиша Дни Турбиных

Спектакль Дни Турбиных

Постановка
Глобус 12+
Возраст 12+

О спектакле

Дни Турбиных: драма выбора и достоинства в Новосибирском театре «Глобус»

Спектакль «Дни Турбиных» переносит зрителей в 1918 год, в тревожное время гражданской войны и немецкой оккупации в Киеве. В центре сюжета находится семья Турбиных, которая пытается сохранить порядок и спокойствие в своем доме, несмотря на бушующие вокруг конфликты.

История исследует выбор, перед которым оказывается каждый человек. Условный вопрос «кто прав: белые или красные?» становится катализатором драматических событий. В поисках истины, герои сталкиваются с потерями, болью и сомнениями, но их достоинство и уважение друг к другу остаются непоколебимыми.

Спектакль организован театром «Глобус», который славится своими гастролями и участием в фестивалях. Особенно стоит отметить, что в постановке звучат песни Юрия Шевчука, такие как «Гори, гори, моя звезда» и «Это все», что придаёт ей особую атмосферу.

Участие в фестивалях и гастроли

Спектакль «Дни Турбиных» принимал участие в IX Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске в 2011 году. Его гастроли прошли в различных городах, включая:

  • Барнаул (2019) — Всероссийский театральный марафон в Год театра в Российской Федерации;
  • Новокузнецк (2014) — обменные гастроли между театрами «Глобус» и Новокузнецким драматическим театром;
  • Красноярск (2011) — обменные гастроли между театрами «Глобус» и Красноярским драматическим театром им. А. С. Пушкина.

Этот спектакль привлечет внимание любителей драматических историй и поклонников театрального искусства. Не упустите возможность увидеть на сцене эту захватывающую и полную эмоций историю.

Купить билет на спектакль Дни Турбиных

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
21 марта суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
23 апреля четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽

Фотографии

Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных

В ближайшие дни

Мертвые души
18+
Драма
Мертвые души
11 марта в 18:30 Красный факел
от 2000 ₽
Кентервильское привидение
12+
Музыка Премьера
Кентервильское привидение
9 марта в 13:00 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Волшебник изумрудного города
6+
Музыка Мюзикл
Волшебник изумрудного города
17 мая в 12:00 Музыкальный театр
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше