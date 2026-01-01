Дни Турбиных: драма выбора и достоинства в Новосибирском театре «Глобус»

Спектакль «Дни Турбиных» переносит зрителей в 1918 год, в тревожное время гражданской войны и немецкой оккупации в Киеве. В центре сюжета находится семья Турбиных, которая пытается сохранить порядок и спокойствие в своем доме, несмотря на бушующие вокруг конфликты.

История исследует выбор, перед которым оказывается каждый человек. Условный вопрос «кто прав: белые или красные?» становится катализатором драматических событий. В поисках истины, герои сталкиваются с потерями, болью и сомнениями, но их достоинство и уважение друг к другу остаются непоколебимыми.

Спектакль организован театром «Глобус», который славится своими гастролями и участием в фестивалях. Особенно стоит отметить, что в постановке звучат песни Юрия Шевчука, такие как «Гори, гори, моя звезда» и «Это все», что придаёт ей особую атмосферу.

Участие в фестивалях и гастроли

Спектакль «Дни Турбиных» принимал участие в IX Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске в 2011 году. Его гастроли прошли в различных городах, включая:

Барнаул (2019) — Всероссийский театральный марафон в Год театра в Российской Федерации;

Новокузнецк (2014) — обменные гастроли между театрами «Глобус» и Новокузнецким драматическим театром;

Красноярск (2011) — обменные гастроли между театрами «Глобус» и Красноярским драматическим театром им. А. С. Пушкина.

Этот спектакль привлечет внимание любителей драматических историй и поклонников театрального искусства. Не упустите возможность увидеть на сцене эту захватывающую и полную эмоций историю.