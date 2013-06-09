Спектакль Пушкин. Истории покойного помещика

Мистический триптих по мотивам Пушкина

Спектакль «Истории покойного помещика» приглашает зрителей в мир мистики и глубоких размышлений, вдохновленный повестями Александра Пушкина, такими как «Метель», «Станционный смотритель» и «Гробовщик».

В 1830 году великий поэт оказался в заточении в своем родовом поместье из-за холеры, охватившей страну. Этот период стал одним из самых продуктивных в его жизни, в течение которого возникли произведения, перевернувшие русскую прозу.

Спектакль ставит важные вопросы: что, если вы не автор своей жизни, а всего лишь переписчик чужих историй? «Повести Белкина» — это не просто «истории из жизни». Это три встречи с Судьбой, не спрашивающей согласия. Три истории, три удара, три попытки выстоять, сломаться или договориться.