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Спектакли по мотивам произведений классиков в Новосибирске

Постановки по классике литературы хороши тем, что они могут принимать любую форму. И в концерте с оркестром, и в авангардом театре они смотрятся одинаково глубоко, раскрываясь с новой стороны. Читайте подборку спектаклей по художественным произведениям, которые понравятся людям с самыми разными вкусами.

 

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Собачье сердце
Собачье сердце
драма
Маскарад
Маскарад
драма
Поминальная молитва
Поминальная молитва
драма
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Жанр
Все Драма

«Маскарад», театр «Красный Факел»

«Маскарад» — трагедия о страсти, измене и заблуждениях. Главный герой, Арбенин, ослепленный ревностью, совершает ужасное преступление, убив свою любимую жену. Спектакль погружает в мир светской интриги, где любовь оказывается жестокой, а зло — притягательным.

Сочетание роскоши прошлого с современным драматизмом и динамичностью делает постановку особенно яркой. Величественные танцы, снежные пейзажи и огоньки создают уникальную атмосферу. «Маскарад» — это зрелище, которое не оставит равнодушным и заставит задуматься о сложных аспектах любви и страсти.

«Поминальная молитва», театр «Красный Факел»

«Поминальная молитва» — спектакль по повести Шолом-Алейхема о Тевье-молочнике, который сталкивается с выбором дочерей, ставящих под сомнение его веру и традиции. История, наполненная юмором и трагизмом, глубоко затрагивает вопросы семьи и жизни.

Режиссер Александр Зыков сочетает классический текст с современным взглядом, создавая уникальное произведение. Особенность спектакля — два Тевье, сыгранные Сергеем Новиковым и Семеном Фурманом, что делает каждое представление неповторимым.

«Собачье сердце», театр «Красный Факел»

Профессор Преображенский вынужден постоянно бороться за то, чтобы жить, как он хочет. Советское правительство хочет отнять его квартиру, заставить петь хором и славить коммунизм. Но у него нет времени. Профессор занят уникальным экспериментом, который может изменить историю. Преображенский хочет превратить собаку в человека. Но когда у него это получается, результат выходит из-под контроля. Собака берёт себе фамилию Шариков и становится ярым коммунистом.

В «Красном факеле» уже были спектакли по литературным произведениям Булгакова — «Дни Турбиных», «Бег», «Багровый остров». Но «Собачье сердце» выделяется как постановочно, так и актёрски. Постановку стоит посмотреть хотя бы по сцене с операцией по превращению собаки в человека.

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