Покров-17
Киноафиша Покров-17

Спектакль Покров-17

Постановка
Никитинский театр 18+
Режиссер Андрей Прикотенко
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Покров-17»: история писателя и путешествие в его загадочный мир

Спектакль «Покров-17» режиссера Андрея Прикотенко предлагает зрителям захватывающую историю о писателе Андрее Тихонове. Он неожиданно оказывается на закрытой территории города Покров, где его охватывает амнезия: он забывает, почему убил майора милиции. Разгадывая загадки своего прошлого, Тихонов, подобно древнегреческому герою Эдипу, приходит к потрясающим открытиям о своей роли в этом фантастическом универсуме.

Загадочный мир Покрова

Сюжет спектакля разворачивается в таинственном городке, где внезапная тьма разрушает привычные рамки времени и пространства. Жители превращаются в странных существ, их образы напоминают средневековых уродцев Иеронима Босха и персонажей современных компьютерных игр.

Литературные и кинематографические отсылки

«Покров-17» — это не просто спектакль, а настоящий микс из культурных отсылок. Здесь можно найти элементы, вдохновленные произведениями таких авторов, как Иосиф Бродский, Шарль Бодлер, Самуил Маршак и братья Стругацкие. Кроме того, в спектакле звучат знаковые цитаты из фильмов «Чужой» и «Сталкер», что добавляет дополнительный уровень глубины и многозначности.

Жанровое разнообразие

Спектакль сочетает в себе элементы детектива, хоррора и фэнтези, но в конечном итоге выходит на философское обобщение, характерное для больших романов. Это многослойное театральное произведение, где слова становятся основой для создания уникальных визуальных решений и потрясающих аттракционов.

Философия современности

Актерская работа в «Покров-17» занимает центральное место и служит отправной точкой для глубоких размышлений о современном человеке и его месте в мире. Каждый спектакль становится не просто развлечением, но и поводом для размышлений о жизненных ценностях и сложностях бытия.

Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный театральный опыт!

Расписание

Воронеж, 30 сентября
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
19:00 от 2000 ₽

