Спектакль Из жизни ***нутых

Абсурд и патология повседневности в спектакле Юрия Муравицкого

«Мы просто хотим, чтобы вам было весело!» — фраза из фильма Роя Андерсона, которая становится ключевой темой этого спектакля. В нем раскрываются эпизоды из жизни людей, которые по своей природе странны, смешны, злы и уставшие. Все эти герои кажутся «***нутыми», но это ведь мы — обычные люди с абсурдными и неожиданными поступками. Мы не замечаем, как часто проявляется патология в нашем повседневном существовании. Монохромность, минимализм, неспешность и эстетика напоминают фильмы Роя Андерсона. И все это невероятно смешно — до колик, до сползания с кресел.

История создания

Спектакль — это новая версия дипломного проекта первого актерского курса Московской школы нового кино 2016 года, режиссера Юрия Муравицкого, который назывался «Этюды из жизни ***нутых». Это тот самый курс, на котором преподавал Михаил Юрьевич Угаров. Из работы Угарова со студентами вырос спектакль «24+».

Юрий Муравицкий рассказал, что студенты создавали обычные этюды, которые в целом не отличались друг от друга. Однако, чтобы сделать их более интересными, он предложил задание, которое условно называл «этюды из жизни е…х». Это задание и стало основой для спектакля.

Воссоздание спектакля

Создатели новой версии спектакля рассказывают: «Тема спектакля всегда казалась нам актуальной, поэтому мы, выпускники Муравицкого — Антон Ильин, Марина Ганах, Дарья Мазур — решили восстановить его малым составом, пригласив к участию Алексея Губкина и Александра Ханта. Так, в сотворчестве и под кураторством нашего мастера и режиссера Юрия Муравицкого, мы восстановили этот спектакль, который будет интересен любой аудитории 18+».

Актерский состав

В спектакле участвуют актеры: Марина Ганах, Дарья Мазур, Антон Ильин, Алексей Губкин и Александр Хант.