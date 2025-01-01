Спектакль Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)

Хит Театра Будущего представляет обновленное шоу "Тайна Лунозавра"! Это магическое иллюзионное фентези в новом формате удивит вас сложнейшими иллюзиями, захватывающими дух трюками и самыми секретными фокусами Копперфильда. Подготовьтесь к настоящему зрелищу!
Действие шоу разворачивается по ту сторону зеркала – в таинственном Зеркальном Цирке. Каждый, кто попадает в этот мир, теряет свой первозданный вид и обретает зеркальный облик. Главным героям – подросткам Лёве и Лу – предстоит спасти животных и развеять колдовские чары Мистификатора Джокера.
Вместе со зрителями они пройдут сквозь собственное отражение, станут участниками циркового представления, а в финале сразятся с Зеркальным Драконом!
Это шоу разработано с учётом особенностей современных детей и их клипового мышления, что сделает его интересным и увлекательным для зрителей всех возрастов.