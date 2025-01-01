Меню
Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)
Билеты от 1300₽
Киноафиша Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)

Спектакль Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)

0+
Возраст 0+
Билеты от 1300₽

О спектакле

Магическое иллюзионное фентези для детей

Хит Театра Будущего представляет обновленное шоу "Тайна Лунозавра"! Это магическое иллюзионное фентези в новом формате удивит вас сложнейшими иллюзиями, захватывающими дух трюками и самыми секретными фокусами Копперфильда. Подготовьтесь к настоящему зрелищу!

Что вас ждет:

  • Завораживающие декорации и костюмы
  • Экстремальные цирковые трюки
  • Игры и интерактив с храбрыми героями
  • Фокусы от главного злодея
  • Зрелищные спецэффекты и современные технологии
  • Юмор для всей семьи и трогательный сюжет

Сюжет

Действие шоу разворачивается по ту сторону зеркала – в таинственном Зеркальном Цирке. Каждый, кто попадает в этот мир, теряет свой первозданный вид и обретает зеркальный облик. Главным героям – подросткам Лёве и Лу – предстоит спасти животных и развеять колдовские чары Мистификатора Джокера.

Вместе со зрителями они пройдут сквозь собственное отражение, станут участниками циркового представления, а в финале сразятся с Зеркальным Драконом!

Это шоу разработано с учётом особенностей современных детей и их клипового мышления, что сделает его интересным и увлекательным для зрителей всех возрастов.

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
14:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1500 ₽
17:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
15:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1500 ₽
18:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
27 декабря суббота
13:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
16:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
15:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1500 ₽
2 января пятница
13:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1500 ₽
16:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1500 ₽
3 января суббота
12:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
15:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
9 января пятница
13:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
16:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
17 января суббота
13:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
16:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽

