Спектакль Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)

Магическое иллюзионное фентези для детей

Хит Театра Будущего представляет обновленное шоу "Тайна Лунозавра"! Это магическое иллюзионное фентези в новом формате удивит вас сложнейшими иллюзиями, захватывающими дух трюками и самыми секретными фокусами Копперфильда. Подготовьтесь к настоящему зрелищу!

Что вас ждет:

Завораживающие декорации и костюмы

Экстремальные цирковые трюки

Игры и интерактив с храбрыми героями

Фокусы от главного злодея

Зрелищные спецэффекты и современные технологии

Юмор для всей семьи и трогательный сюжет

Сюжет

Действие шоу разворачивается по ту сторону зеркала – в таинственном Зеркальном Цирке. Каждый, кто попадает в этот мир, теряет свой первозданный вид и обретает зеркальный облик. Главным героям – подросткам Лёве и Лу – предстоит спасти животных и развеять колдовские чары Мистификатора Джокера.

Вместе со зрителями они пройдут сквозь собственное отражение, станут участниками циркового представления, а в финале сразятся с Зеркальным Драконом!

Это шоу разработано с учётом особенностей современных детей и их клипового мышления, что сделает его интересным и увлекательным для зрителей всех возрастов.