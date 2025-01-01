Меню
Где живут тени
Билеты от 900₽
Киноафиша Где живут тени

Спектакль Где живут тени

Постановка
Детский театр теней 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Магия света и тени для детей

А вы когда-нибудь задумывались, как интересно устроен театр? Особенно если это не обычный драматический или кукольный театр, а театр теней! В интерактивной программе «Где живут тени» зрители смогут погрузиться в этот древний вид искусства.

Путеводитель по миру теневых кукол

В программе вы узнаете о происхождении театра теней, познакомитесь с разными видами теневых кукол — русскими, китайскими, индонезийскими, и даже попробуете ими управлять.

Вдохновение и творчество

Затем зрителей ждут отрывки из спектаклей, выполненных в различных техниках. Но самое интересное — возможность понаблюдать за работой актеров по другую сторону экрана!

Мастер-класс для детей

В заключение дети смогут попробовать сделать свою собственную силуэтную куклу и оживить ее на экране, погружаясь в мир творчества и магии театра теней.

Расписание

30 сентября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
12:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
7 октября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
12:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
7 ноября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
12:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽

Фотографии

Где живут тени Где живут тени Где живут тени

