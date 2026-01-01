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Булгаков с музыкой. Литературно-музыкальная постановка
Билеты от 1800₽
Киноафиша Булгаков с музыкой. Литературно-музыкальная постановка

Спектакль Булгаков с музыкой. Литературно-музыкальная постановка

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Литературно-музыкальная постановка в театре-студии Всеволода Шиловского

В Московском театре-студии Всеволода Шиловского пройдет уникальная литературно-музыкальная постановка, посвященная жизни и творчеству Михаила Булгакова. В центре сюжета — загадочная и полная жизни Москва Булгакова, насыщенная ароматами и звуками.

Экскурсия по булгаковской Москве

Журналист и радиоведущий Денис Лизин проведет гостей по важнейшим местам жизни автора, погружая их в атмосферу «нехорошей квартиры», Патриарших прудов и других значимых локаций. Вечер наполнится рассказами о ключевых моментах из биографии Булгакова и его знаменитых произведений.

Музыка и истории

К 135-летию писателя театр приглашает всех на вечер, где судьбы Булгакова переплетаются с музыкой эпохи. Булгаков был не только талантливым писателем, но также врачом, журналистом и драматургом, прошедшим через множество трудностей. Его художественные миры узнаваемы с первых строк, и они вновь оживут в этом вечере.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечит ансамбль «Трагиком/Tragicome#», лауреаты международных конкурсов, который добавит атмосферу волшебства и мистики.

Присоединяйтесь к вечеру

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, где жизнь Михаила Булгакова встретится с прекрасной музыкой. Возрастное ограничение: 12+. Место проведения: театре-студия Всеволода Шиловского, адрес: ул. Петровка, дом 17с2 (м. Чеховская).

Купить билет на спектакль Булгаков с музыкой. Литературно-музыкальная постановка

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Сентябрь
29 сентября вторник
20:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1800 ₽

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