Спектакль Булгаков с музыкой. Литературно-музыкальная постановка

Литературно-музыкальная постановка в театре-студии Всеволода Шиловского

В Московском театре-студии Всеволода Шиловского пройдет уникальная литературно-музыкальная постановка, посвященная жизни и творчеству Михаила Булгакова. В центре сюжета — загадочная и полная жизни Москва Булгакова, насыщенная ароматами и звуками.

Экскурсия по булгаковской Москве

Журналист и радиоведущий Денис Лизин проведет гостей по важнейшим местам жизни автора, погружая их в атмосферу «нехорошей квартиры», Патриарших прудов и других значимых локаций. Вечер наполнится рассказами о ключевых моментах из биографии Булгакова и его знаменитых произведений.

Музыка и истории

К 135-летию писателя театр приглашает всех на вечер, где судьбы Булгакова переплетаются с музыкой эпохи. Булгаков был не только талантливым писателем, но также врачом, журналистом и драматургом, прошедшим через множество трудностей. Его художественные миры узнаваемы с первых строк, и они вновь оживут в этом вечере.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечит ансамбль «Трагиком/Tragicome#», лауреаты международных конкурсов, который добавит атмосферу волшебства и мистики.

Присоединяйтесь к вечеру

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, где жизнь Михаила Булгакова встретится с прекрасной музыкой. Возрастное ограничение: 12+. Место проведения: театре-студия Всеволода Шиловского, адрес: ул. Петровка, дом 17с2 (м. Чеховская).