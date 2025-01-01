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Невидимый слон
Киноафиша Невидимый слон

Спектакль Невидимый слон

12+
Режиссер Елена Кузнецова, Владимир Кузнецов
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

О спектакле

Откройте для себя мир, где воображение оживает в спектакле «Невидимый слон». Это не просто история о слоне, который стал невидимым для одной девочки, но и путешествие в мир ощущений, где каждый зритель может «увидеть» историю через прикосновения, звуки и ароматы.

История, которая трогает за душу

В центре сюжета — девочка, для которой весь мир стал невидимым. Используя вдохновение от рассказа Анны Анисимовой, спектакль приглашает зрителей закрыть глаза и погрузиться в «театр ощущений». Это уникальный опыт, который позволяет воспринимать историю всеми чувствами.

Театр ощущений

«Невидимый слон» — это спектакль, где можно не только видеть, но и ощущать. Зрители будут иметь возможность потрогать реквизит, ощутить ароматы и вкусы, которые помогут полнее погрузиться в сюжет.

Светлая история о жизни

Спектакль рассказывает о жизни девочки, её взаимодействии с окружающим миром и о том, как иногда, чтобы лучше «видеть», нужно закрыть глаза. Это история о тепле, свете и сердечности, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Приглашаем вас в «Пилигримы» на «Невидимый слон» — спектакль, который заставит вас по-новому взглянуть на мир вокруг и оценить его красоту, не полагаясь только на зрение.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 15 августа
Пилигримы Новосибирск, Коммунистическая, 1
18:00 от 1400 ₽

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