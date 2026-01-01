Спектакль Валерий Сёмин

Валерий Сёмин: концерт, объединяющий народную музыку и рок

Заслуженный артист России Валерий Сёмин — выдающийся деятель российской народной культуры и пропагандист русских песен. Он является создателем и художественным руководителем группы «Белый день» и баянистом, который объединяет профессионалов и любителей музыкантов разных национальностей.

Сёмин известен как постоянный соведущий популярной теле-программы Михаила Евдокимова «С лёгким паром!». Он также работает в качестве теле- и радио-ведущего, композитора, аранжировщика и киноактёра. Его заразительная энергия и харизма позволяют завести любую аудиторию с пол-оборота, делая каждый концерт незабываемым.

Музыкальный репертуар

В репертуаре Валерия более 500 песен и инструментальных произведений. Его творчество включает как авторские композиции, так и известные песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, а также мелодии из кинофильмов и мультфильмов, вальсы, танго и фокстроты. Наличие такого богатого репертуара позволяет Сёмину составлять программы для любого праздника, от Нового года до профессиональных праздников и юбилеев.

Инновации в народной музыке

Валерий Сёмин стал одним из первых музыкантов, кто в начале 90-х годов осуществил уникальный проект «Балалайка in Rock». Этот проект представил классические хиты мировой поп и рок-музыки, такие как «Битлз», «Дип Пёрпл» и «Металлика», в исполнении русских народных инструментов.

Тёплая атмосфера концертов

Концерты Валерия Сёмина проходят в тёплой и дружеской атмосфере на разных площадках страны — от сельских Домов культуры до сцен Государственного Кремлёвского Дворца, где в 2016 году артист отметил свой 50-летний юбилей в кругу друзей.

Преданность русской народной культуре и любовь к песням вместе с обширным опытом работы и профессионализмом делают Валерия Сёмина уникальным артистом, который оставляет след в сердцах зрителей.