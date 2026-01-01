Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Валерий Сёмин
Киноафиша Валерий Сёмин

Спектакль Валерий Сёмин

6+
Возраст 6+

О спектакле

Валерий Сёмин: концерт, объединяющий народную музыку и рок

Заслуженный артист России Валерий Сёмин — выдающийся деятель российской народной культуры и пропагандист русских песен. Он является создателем и художественным руководителем группы «Белый день» и баянистом, который объединяет профессионалов и любителей музыкантов разных национальностей.

Сёмин известен как постоянный соведущий популярной теле-программы Михаила Евдокимова «С лёгким паром!». Он также работает в качестве теле- и радио-ведущего, композитора, аранжировщика и киноактёра. Его заразительная энергия и харизма позволяют завести любую аудиторию с пол-оборота, делая каждый концерт незабываемым.

Музыкальный репертуар

В репертуаре Валерия более 500 песен и инструментальных произведений. Его творчество включает как авторские композиции, так и известные песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, а также мелодии из кинофильмов и мультфильмов, вальсы, танго и фокстроты. Наличие такого богатого репертуара позволяет Сёмину составлять программы для любого праздника, от Нового года до профессиональных праздников и юбилеев.

Инновации в народной музыке

Валерий Сёмин стал одним из первых музыкантов, кто в начале 90-х годов осуществил уникальный проект «Балалайка in Rock». Этот проект представил классические хиты мировой поп и рок-музыки, такие как «Битлз», «Дип Пёрпл» и «Металлика», в исполнении русских народных инструментов.

Тёплая атмосфера концертов

Концерты Валерия Сёмина проходят в тёплой и дружеской атмосфере на разных площадках страны — от сельских Домов культуры до сцен Государственного Кремлёвского Дворца, где в 2016 году артист отметил свой 50-летний юбилей в кругу друзей.

Преданность русской народной культуре и любовь к песням вместе с обширным опытом работы и профессионализмом делают Валерия Сёмина уникальным артистом, который оставляет след в сердцах зрителей.

Исполнители
Семин В

Купить билет на спектакль Валерий Сёмин

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
18:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Спящая красавица
0+
Детский Кукольный

Спящая красавица

21 июня в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Сказка о рыбаке и рыбке
6+
Опера Детский

Сказка о рыбаке и рыбке

20 июня в 15:00 НОВАТ
от 700 ₽
Запчасти для счастья
12+
Комедия

Запчасти для счастья

6 декабря в 19:00 Дом ученых
от 1900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше