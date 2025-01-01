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Побег из Шоушенка
Киноафиша Побег из Шоушенка

Спектакль Побег из Шоушенка

Первая в России постановка по культовой повести Стивена Кинга
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Вячеслав Гвоздков
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Побег из Шоушенка» - захватывающая история о свободе и выживании

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, основанный на культовом произведении, рассказывающем о борьбе за свободу в самых безнадежных условиях. В центре сюжета - Энди Дюфрейн, вице-президент солидного банка, который оказался в кошмарной ситуации.

Необычная судьба Энди Дюфрейна

Энди обвиняется в убийстве своей жены и ее любовника, преступлении, которого он не совершал. Несмотря на отсутствие улик, его признают виновным, и он получает два пожизненных срока. Теперь ему предстоит отбывать наказание в тюрьме «Шоушенк» - месте, откуда, как считается, никто не возвращается.

Побег из «Шоушенка»

Спектакль погружает зрителей в мир, где надежда на спасение кажется безысходной. На протяжении долгих лет заключения, Энди использует геологический молоток, чтобы пробить тоннель в стене своей камеры, закрывая его плакатом. Его невероятный побег становится символом стойкости и умения бороться за право на свободу.

Темы и мотивы

Жесткая история выживания, преданности и борьбы за справедливость заставляет задуматься о том, что даже в самых трудных условиях возможно найти выход. Спектакль исследует темы дружбы, надежды и человеческого духа, который не поддается разрушению.

Не упустите возможность увидеть этот волнующий спектакль, который оставит неизгладимый след в вашем сердце!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 26 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 400 ₽

Фотографии

Побег из Шоушенка Побег из Шоушенка Побег из Шоушенка Побег из Шоушенка

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