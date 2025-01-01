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Неаполитанские каникулы
Киноафиша Неаполитанские каникулы

Спектакль Неаполитанские каникулы

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Паоло Эмилио Ланди
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Неаполитанские каникулы: комедия на грани безумия

Если кто-то считает, что его жизнь полна неожиданностей и напоминает сумасшедший дом, он ещё не был в итальянском пансионе! Приглашаем зрителей на спектакль «НЕАПОЛИТАНСКИЕ КАНИКУЛЫ» — комедию положений Эдуардо Скарпетты, представленную в постановке, переводе и адаптации Паоло Эмилио Ланди.

Сюжет

В центре сюжета — молодой Чичилло, который беззаботно проживает свою жизнь в Неаполе. Он вводит в заблуждение своего богатого провинциального дядю Феличе Шошамокку, который уверен, что племянник стал дипломированным психиатром и открыл лечебницу для душевнобольных. Однако однажды Феличе решает навестить Чичилло и уговорить его переехать на родину, где строится новая психиатрическая клиника. Племянник в панике: признавать правду дядюшке — ни за что! Легче найти какой-нибудь дом и полтора десятка «сумасшедших».

Комедия безумия

Но что такое безумие? Когда любой человек увлечён какой-то идеей или чем-то, разве он похож на адекватного? В этом и заключается основной конфликт спектакля, который заставляет зрителей задуматься о границах нормальности.

Почему стоит посетить?

Спектакль «НЕАПОЛИТАНСКИЕ КАНИКУЛЫ» обещает быть близким и понятным зрителям любой страны. Стиль выполнения и остроумие текстов Скарпетты, а также мастерство Паоло Эмилио Ланди создают уникальную атмосферу, где смех и размышления идут рука об руку.

Не упустите возможность стать частью этого театрального приключения! Ждем вас на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 12 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 13 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
13:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽
Самара, 14 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 400 ₽
Самара, 30 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 15 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 30 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
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Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

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