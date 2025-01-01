Неаполитанские каникулы: комедия на грани безумия

Если кто-то считает, что его жизнь полна неожиданностей и напоминает сумасшедший дом, он ещё не был в итальянском пансионе! Приглашаем зрителей на спектакль «НЕАПОЛИТАНСКИЕ КАНИКУЛЫ» — комедию положений Эдуардо Скарпетты, представленную в постановке, переводе и адаптации Паоло Эмилио Ланди.

Сюжет

В центре сюжета — молодой Чичилло, который беззаботно проживает свою жизнь в Неаполе. Он вводит в заблуждение своего богатого провинциального дядю Феличе Шошамокку, который уверен, что племянник стал дипломированным психиатром и открыл лечебницу для душевнобольных. Однако однажды Феличе решает навестить Чичилло и уговорить его переехать на родину, где строится новая психиатрическая клиника. Племянник в панике: признавать правду дядюшке — ни за что! Легче найти какой-нибудь дом и полтора десятка «сумасшедших».

Комедия безумия

Но что такое безумие? Когда любой человек увлечён какой-то идеей или чем-то, разве он похож на адекватного? В этом и заключается основной конфликт спектакля, который заставляет зрителей задуматься о границах нормальности.

Почему стоит посетить?

Спектакль «НЕАПОЛИТАНСКИЕ КАНИКУЛЫ» обещает быть близким и понятным зрителям любой страны. Стиль выполнения и остроумие текстов Скарпетты, а также мастерство Паоло Эмилио Ланди создают уникальную атмосферу, где смех и размышления идут рука об руку.

Не упустите возможность стать частью этого театрального приключения! Ждем вас на спектакле!